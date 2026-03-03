"Метинвест" начал выпуск наземных укрытий для защиты в портах и ТЭЦ

Группа "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова начала выпуск специальных наземных "убежищ". Речь идет об укрытиях, которые используются в портах Украины и ТЭЦ, защищают от обломков, планируют экспортировать хранилища.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в прессрелизе компании.

Операционный директор компании Александр Мироненко на конференции "Война 26: люди против машин", рассказал, что использование подобных укрытий позволяет обеспечить безопасность персонала без остановки непрерывных производственных процессов.

История разработки стальных "убежищ" началась с обороны Запорожья в начале полномасштабного вторжения.

Впоследствии география их применения расширилась на Покровск, Мирноград и другие прифронтовые города Донбасса. На сегодняшний день мобильные стальные модули установлены на всех участках фронта — от Харькова до Херсона.

Кроме индивидуальных укрытий, на базе этих конструкций специалисты компании уже построили два полноценных подземных госпиталя и несколько десятков командных пунктов разного уровня на Запорожском и Донецком направлениях.

"Для энергоемкой и экспортоориентированной компании важно, чтобы работали и порты, и энергетики, поэтому мы помогаем обезопасить персонал на этих объектах. Также мы обустраиваем такие хранилища на предприятиях "Метинвеста", чтобы обезопасить сотрудников", – сказал Мироненко.

В планах компании на текущий год установить сотни новых защитных сооружений. Кроме внутреннего рынка и потребностей ВСУ рассматривается возможность экспорта стальных хранилищ.

Напомним, за прошедший год украинские активы "Метинвеста" перечислили 1,9 млрд грн налога на прибыль и 690 млн грн экологического налога. Объем уплаченного НДС за год вырос на 18%, почти до 2 млрд грн, плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, в то время как военный сбор увеличился почти втрое – до 916 млн грн.