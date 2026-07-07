Методологию расчета прожиточного минимума в Украине предлагают изменить

Прожиточный минимум в Украине давно лишился связи с реальностью, поэтому подход к его расчету нужно менять кардинально.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, пересмотр прожиточного минимума должен проходить не на формальном уровне, а на уровне подходов.

"Потому что по замыслу прожиточный минимум должен быть суммой, которой должно хватить на жизнь. На самом же деле в Украине его до сих пор считают подходами, давно потерявшими всякую связь с реальностью", - подчеркнул Гетманцев.

Как считают прожиточный минимум в Европе

Нардеп отметил, что в большинстве европейских стран логика определения прожиточного минимума совсем другая. Там в первую очередь определяют то, что можно объективно посчитать — полноценное питание, а именно, какие продукты и в каком количестве нужны ребенку, трудоспособному пожилому человеку для сохранения здоровья. Далее этот набор оценивается по реальным ценам.

В структуре прожиточного минимума стоимость продуктов составляет лишь определенную долю общей суммы, а остальные средства направлены на жилье, транспорт, лекарства, одежду, образование, культуру и другие повседневные потребности.

Чем богаче страна, тем меньшую долю семейного бюджета люди тратят на еду. В странах ЕС это преимущественно 10–13%, а именно:

Австрия - 10,9%,

Германия - 11,8%,

Люксембург - 9%.

Какие изменения нужны

Гетманцев подчеркнул, что в Украине около 40% доходов люди тратят на продукты питания, 31% – на коммунальные услуги и аренду жилья, 9% – на здравоохранение, еще 4% – на транспорт.

Нардеп отметил, что вместе почти 80% всех доходов идет только на самое необходимое. Это один из самых плохих показателей в Европе.

"Поэтому пересмотр прожиточного минимума — безотлагательный вопрос. Мы должны наконец-то отвязать от прожиточного минимума все показатели, не связанные с обеспечением базовых потребностей человека. И сделать его тем, чем он должен быть на самом деле, – честным и понятным стандартом минимального уровня жизни", - подытожил Гетманцев.

Каким будет прожиточный минимум

Сейчас прожиточный минимум в Украине составляет 3209 грн на человека в месяц.

Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума .

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2026—2028 годах в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 60 процентов; для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100 процентов; для детей - 145 процентов соответствующего прожиточного минимума.