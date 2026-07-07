- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Методологию расчета прожиточного минимума в Украине предлагают изменить
Прожиточный минимум в Украине давно лишился связи с реальностью, поэтому подход к его расчету нужно менять кардинально.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, пересмотр прожиточного минимума должен проходить не на формальном уровне, а на уровне подходов.
"Потому что по замыслу прожиточный минимум должен быть суммой, которой должно хватить на жизнь. На самом же деле в Украине его до сих пор считают подходами, давно потерявшими всякую связь с реальностью", - подчеркнул Гетманцев.
Как считают прожиточный минимум в Европе
Нардеп отметил, что в большинстве европейских стран логика определения прожиточного минимума совсем другая. Там в первую очередь определяют то, что можно объективно посчитать — полноценное питание, а именно, какие продукты и в каком количестве нужны ребенку, трудоспособному пожилому человеку для сохранения здоровья. Далее этот набор оценивается по реальным ценам.
В структуре прожиточного минимума стоимость продуктов составляет лишь определенную долю общей суммы, а остальные средства направлены на жилье, транспорт, лекарства, одежду, образование, культуру и другие повседневные потребности.
Чем богаче страна, тем меньшую долю семейного бюджета люди тратят на еду. В странах ЕС это преимущественно 10–13%, а именно:
- Австрия - 10,9%,
- Германия - 11,8%,
- Люксембург - 9%.
Какие изменения нужны
Гетманцев подчеркнул, что в Украине около 40% доходов люди тратят на продукты питания, 31% – на коммунальные услуги и аренду жилья, 9% – на здравоохранение, еще 4% – на транспорт.
Нардеп отметил, что вместе почти 80% всех доходов идет только на самое необходимое. Это один из самых плохих показателей в Европе.
"Поэтому пересмотр прожиточного минимума — безотлагательный вопрос. Мы должны наконец-то отвязать от прожиточного минимума все показатели, не связанные с обеспечением базовых потребностей человека. И сделать его тем, чем он должен быть на самом деле, – честным и понятным стандартом минимального уровня жизни", - подытожил Гетманцев.
Каким будет прожиточный минимум
Сейчас прожиточный минимум в Украине составляет 3209 грн на человека в месяц.
Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума .
Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2026—2028 годах в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 60 процентов; для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100 процентов; для детей - 145 процентов соответствующего прожиточного минимума.