Методологію розрахунку прожиткового мінімуму в Україні пропонують змінити

Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю, тому підхід до його розрахунку потрібно міняти кардинально.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, перегляд прожиткового мінімуму має відбуватися не на формальному рівні, а на рівні підходів.

"Бо за задумом прожитковий мінімум має бути сумою, якої має вистачити на прожиття. Насправді ж в Україні його досі рахують за підходами, які давно втратили будь-який зв'язок із реальністю", - наголосив Гетманцев.

Як рахують прожитковий мінімум в Європі

Нардеп зауважив, що у більшості європейських країн логіка визначення прожиткового мінімуму зовсім інша. Там насамперед визначають те, що можна об'єктивно порахувати, — повноцінне харчування, а саме, які продукти і в якій кількості потрібні дитині, працездатній людині чи людині похилого віку для збереження здоров'я. Далі цей набір оцінюють за реальними цінами.

У структурі прожиткового мінімуму вартість продуктів становить лише певну частку загальної суми, а решта коштів спрямована на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту, культуру та інші повсякденні потреби.

Чим заможніша країна, тим меншу частку сімейного бюджету люди витрачають на їжу. У країнах ЄС це переважно 10–13%, а саме:

Австрія — 10,9%,

Німеччина — 11,8%,

Люксембург — 9%.

Які зміни потрібні

Гетманцев підкреслив, що в Україні близько 40% доходів люди витрачають на продукти харчування, 31% — на комунальні послуги та оренду житла, 9% — на охорону здоров'я, ще 4% — на транспорт.

Нардеп зазначив, що разом майже 80% усіх доходів йде лише на найнеобхідніше. Це один із найгірших показників у Європі.

"Тому перегляд прожиткового мінімуму — невідкладне питання. Ми маємо нарешті відв’язати від прожиткового мінімуму всі показники, які не пов’язані із забезпеченням базових потреб людини. І зробити його тим, чим він має бути насправді, – чесним і зрозумілим стандартом мінімального рівня життя", - підсумував Гетманцев.

Яким буде прожитковий мінімум

Наразі прожитковий мінімум в Україні становить 3 209 грн на одну особу на місяць.

Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026—2028 роках у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 60 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 145 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.