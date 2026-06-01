Метро на Троещину будут строить после войны - Кличко

В Киеве, несмотря на военное положение, продолжаются работы по обновлению ключевых инфраструктурных объектов и строительству новых станций метро. В частности, реализация проекта метро на Троещину будет зависеть от завершения войны.

Как пишет Delo.ua, об этом мэр Киева Виталий Кичко заявил в интервью телеканалу "Киев".

Новые станции метро и ремонт мостов

По его словам, город продолжает ремонт важных транспортных артерий, в частности, мостов и путепроводов, от состояния которых зависит бесперебойная работа мегаполиса. Одним из приоритетных проектов остается ремонт моста Метро, выполняемый без перекрытия движения транспорта и поездов метрополитена.

Также идет подготовка к реконструкции моста Патона. Кличко отметил, что после передачи объекта Агентству восстановления ремонтные работы так и не были начаты, из-за чего город потерял время, а техническое состояние сооружения ухудшилось.

Особое внимание столичные власти уделяют развитию метрополитена. По словам мэра, темпы строительства метро на Виноградаре были увеличены, а некоторые новые станции уже в скором времени будут практически готовы. Он отметил, что в условиях войны метро выполняет не только транспортную функцию, но служит укрытием для жителей во время воздушных атак.

Относительно строительства метро на Троещину, Кличко напомнил, что реализация этого проекта напрямую связана с завершением Подольско-Воскресенского мостового перехода. В настоящее время движение автотранспорта по мосту уже открыто, а в его конструкции построены три станции будущей ветки метро. Следующим этапом станет сооружение подземной части линии.

В то же время мэр отметил, что из-за войны пока невозможно назвать конкретные сроки завершения проекта. По его словам, после окончания боевых действий строительство метро на Троещину планируется реализовать максимально быстрыми темпами.

Напомним, вопреки военному положению и объективным финансовым ограничениям, строительство новых станций метро Киева медленно, но последовательно продолжается. Некоторые объекты уже практически завершены в основных конструкциях и ждут финальной отделки и технической оснастки.