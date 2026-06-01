Метро на Троєщину будуватимуть після завершення війни - Кличко

У Києві попри воєнний стан тривають роботи з оновлення ключових інфраструктурних об'єктів та будівництва нових станцій метро. Зокрема, реалізація проєкту метро на Троєщину залежатиме від завершення війни.

Як пише Delo.ua, про це мер Києва Віталій Кичко заявив в інтервʼю телеканалу "Київ".

Нові станції метро та ремонт мостів

За його словами, місто продовжує ремонт важливих транспортних артерій, зокрема мостів і шляхопроводів, від стану яких залежить безперебійна робота мегаполіса. Одним із пріоритетних проєктів залишається ремонт мосту Метро, який виконують без перекриття руху транспорту та поїздів метрополітену.

Також триває підготовка до реконструкції мосту Патона. Кличко зазначив, що після передачі об’єкта Агентству відновлення ремонтні роботи так і не були розпочаті, через що місто втратило час, а технічний стан споруди погіршився.

Окрему увагу столична влада приділяє розвитку метрополітену. За словами мера, темпи будівництва метро на Виноградар були збільшені, а деякі нові станції вже незабаром будуть практично готові. Він наголосив, що в умовах війни метро виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям для мешканців під час повітряних атак.

Щодо будівництва метро на Троєщину, Кличко нагадав, що реалізація цього проєкту безпосередньо пов’язана із завершенням Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Наразі рух автотранспорту мостом уже відкрито, а в його конструкції збудовано три станції майбутньої гілки метро. Наступним етапом стане спорудження підземної частини лінії.

Водночас мер зазначив, що через війну наразі неможливо назвати конкретні терміни завершення проєкту. За його словами, після закінчення бойових дій будівництво метро на Троєщину планують реалізувати максимально швидкими темпами.

Нагадаємо, попри воєнний стан та об'єктивні фінансові обмеження, будівництво нових станцій метро Києва повільно, але послідовно продовжується. Деякі об'єкти вже практично завершені в основних конструкціях і чекають на фінальне оздоблення та технічне оснащення.