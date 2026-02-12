Миллион гривен для Владислава Гераскевича: monobank объявил о денежной премии спортсмену

monobank объявил о присуждении одного миллиона премии украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Представители украинского бизнеса призвали поддержать инициативу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Владислав Гераскевич — достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины… Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал — для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", — отметил он и призвал бизнес присоединиться к спортсмену.

"Это было бы правильно. Спортсмены посвящают свою жизнь достижению результата. Владислав пожертвовал своей целью ради справедливости и правды", - подчеркнул Гороховский.

Он отметил, что государственное вознаграждение за золотую медаль на Олимпийских играх составляет 125 тысяч долларов и частный сектор может самостоятельно отметить вклад Гераскевича.

"Неужели мы не можем вручить ему свое "золото" сами? Ведь он точно этого заслуживает", - обратился банкир к бизнес-сообществу.

"Шлем памяти"

По информации Министерства молодежи и спорта Украины, о снятии соревнований скелетониста Владислава Гераскевича стало известно перед первым заездом на Олимпийских играх в Милане. Как рассказал сам спортсмен, накануне старта у него была встреча с президентшей МОК Кирсти Ковентри. После отказа Гераскевича не надевать на соревнование "шлем памяти" со фотографиями 22 украинских спортсменов, чью жизнь унесла российская агрессия, ему сообщили о дисквалификации.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный поддержал украинского спортсмена словами: "Владислав, ты поступил достойно! Мы с тобой".

По мнению главы ведомства, решение жюри IBSF выглядит как ошибка, которую не решились исправить.

"Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. У этой истории будет точно продолжение", — отметил Бидный.

Свой "шлем памяти" спортсмен планирует выставить на аукцион, чтобы собрать средства для ВСУ.

