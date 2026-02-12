Запланована подія 2

Мільйон гривень для Владислава Гераскевича: monobank оголосив про грошову премію спортсмену

Владислав Гераскевич
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді в Мілані. / Міністерство молоді та спорту

monobank оголосив про присудження одного мільйона премії українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Представників українського бізнесу закликали підтримати ініціативу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Владислав Гераскевич — гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України… Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав — для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ", — зазначив він і закликав бізнес долучитися до ініціативи monobank й теж виплатили спортсмену грошову премію.

"Це було б правильно. Спортсмени присвячують своє життя досягненню результату. Владислав пожертвував своєю метою заради справедливості та правди", — підкреслив Гороховський.

Він зауважив, що державна винагорода за золоту медаль на Олімпійських іграх становить 125 тисяч доларів, і приватний сектор може самостійно відзначити внесок Гераскевича.

"Невже ми не можемо вручити йому своє "золото" самі? Адже він точно цього заслуговує", — звернувся банкір до бізнес спільноти.

"Шолом памʼяті"

За інформацією Міністерства молоді і спорта України, про зняття зі змагань скелетоніста Владислава Гераскевича стало відомо перед першим заїздом на Олімпійських іграх у Мілані. Як розповів сам спортсмен, напередодні старту він мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Після відмови Гераскевича не вдягати на змагання "шолом пам'яті" зі світлинами 22 українських спортсменів, чиє життя забрала російська агресія, йому повідомили про дискваліфікацію.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підтримав українського спортсмена словами: "Владиславе, ти вчинив гідно! Ми з тобою".

На думку очільника відомства, рішення журі IBSF виглядає як помилка, яку не наважились виправити.

"Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Ця історія точно матиме продовження", — зазначив Бідний.

Нагадаємо, віртуальний monobank запустив тестовий формат валютної банки, яка дозволяє інвестувати від $1100 чи €1100 і отримувати прибуток до 3,7% річних.

