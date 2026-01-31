Запланована подія 2

"Миндичгейт" и все, что с этим связано — одна из причин энергетического кризиса этой зимой

Коррупция в энергетическом секторе стала одной из причин энергетического кризиса во время отопительного сезона 2025/2026. Об этом в интервью Delo.ua рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Во время подготовки против нас сыграли несколько параметров. Один из них — "Миндичгейт" и все, что с этим связано. Люди, которые отвечали за подготовку к зиме, этим не занимались. А сам процесс подготовки, в частности строительство соответствующих фортификаций, воспринимали не просто как нечто вторичное, а как что-то, что им мешает".

По его словам, с августа-сентября 2024 года, после большого скандала с увольнением председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и Украины фактически не оказывали системную помощь для энергетического сектора именно из-за подозрений в коррупции.

Если до этого компания "Укрэнерго" получила около €1,5 млрд грантов и кредитов, то только недавно Украине выделили €50 млн на энергетику.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике . В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

О причинах энергетического кризиса, потере международной поддержки, состоянии киевской теплогенерации и перспективах выхода из дефицита электроэнергиев читайте в интервью директора Центра исследований энергетики Александра Харченко на Delo.ua.

