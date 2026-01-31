Запланована подія 2

"Міндічгейт" і все, що з цим пов’язано - одна із причин енергетичної кризи цієї зими

Відключення світла
Фото: Freepik / Freepik

Корупція в енергетичному секторі стала однією з причин енергетичної кризи під час опалювального сезону 2025/2026. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Під час підготовки проти нас зіграли кілька параметрів. Один із них — "Міндічгейт" і все, що з цим пов’язано. Люди, які відповідали за підготовку до зими, цим не займалися. А сам процес підготовки, зокрема будівництво відповідних фортифікацій, сприймали не просто як щось вторинне, а як щось, що їм заважає. Це обмежило наші ресурси", — зауважив Харченко.

За його словами, з серпня–вересня 2024 року, після великого скандалу зі звільненням голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького та Україні фактично не надавали системну допомогу для енергетичного сектору саме через підозри в корупції. 

Якщо до цього компанія "Укренерго" отримала близько €1,5 млрд грантів та кредитів, то після того лише нещодавно Україні виділили €50 млн на енергетику.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Про причини енергетичної кризи, втрату міжнародної підтримки, стан київської теплогенерації та перспективи виходу з дефіциту електроенергіїв читайте в інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока