Минэкономики будет сотрудничать с YouControl: как это повлияет на бизнес

Министерство экономики Украины подписало меморандум с ОО "Ассоциация открытых данных" и компанией YouControl для повышения прозрачности бизнес-среды и развития аналитических инструментов на платформе "Пульс".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ призван усилить прозрачность бизнес-среды, поддержать малый и средний бизнес, а также развивать инструменты добродетели и аналитики данных, в частности, на платформе "Пульс", которая обеспечивает обратную связь с бизнесом.

Документ определяет три ключевых направления:

Повышение прозрачности бизнес-среды;

Развитие аналитической инфраструктуры на базе данных;

Внедрение стандартов добродетели в ведении бизнеса, включая методологию проверки контрагентов и TRUST index YouControl.

"Пульс — это не площадка для жалоб. Это инструмент системного анализа бизнес-среды на основе фактов, а не ощущений. Это данные. А данные — это решение. Интеграция с YouControl и ОО "Ассоциация открытых данных" дает нам то, чего раньше не было: системное видение. По регионам. По отраслям. На основе фактов", - отметил заместитель министра.

Меморандум предусматривает обмен информационно-аналитическими ресурсами и координацию действий по развитию платформы Пульс. Это позволяет использовать данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для повышения точности аналитики, сегментации обратной связи и подготовки управленческих решений.

"Интеграция аналитических инструментов YouControl в государственные цифровые сервисы - это важный шаг к формированию среды цифрового доверия. Мы убеждены, что использование проверенных данных, автоматизированных инструментов верификации и методологии оценки добродетели позволит государству и бизнесу работать более эффективно, снижая риски и повышая прозрачность рынка", - сообщил заместитель директора.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в области открытых данных, аналитики и инструментов добродетели. Меморандум носит рамочный характер и предполагает, что конкретные меры могут быть детализированы отдельными соглашениями.

Напомним, с 1 января 2026 г. государственная цифровая платформа обратной связи с бизнесом " Пульс" перестала быть пилотным проектом и стала обязательным каналом взаимодействия бизнеса с государственными органами.