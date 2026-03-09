Запланована подія 2

Мінекономіки співпрацюватиме з YouControl: як це вплине на бізнес

Міністерство економіки України підписало меморандум із ГО "Асоціація відкритих даних" та компанією YouControl для підвищення прозорості бізнес-середовища та розвитку аналітичних інструментів на платформі "Пульс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ покликаний посилити прозорість бізнес-середовища, підтримати малий та середній бізнес, а також розвивати інструменти доброчесності та аналітики даних, зокрема на платформі "Пульс", яка забезпечує зворотний зв’язок із бізнесом.

Документ визначає три ключові напрями:

  • Підвищення прозорості бізнес-середовища;
  • Розвиток аналітичної інфраструктури на основі даних;
  • Впровадження стандартів доброчесності у веденні бізнесу, включно з методологією перевірки контрагентів та TRUST index YouControl.

"Пульс — це не майданчик для скарг. Це інструмент системного аналізу бізнес-середовища на основі фактів, а не відчуттів. Це дані. А дані — це рішення. Інтеграція з YouControl та ГО "Асоціація відкритих даних" дає нам те, чого раніше не було: системне бачення. По регіонах. По галузях. На основі фактів", — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Меморандум передбачає обмін інформаційно-аналітичними ресурсами та координацію дій для розвитку платформи Пульс. Це дає змогу використовувати дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для підвищення точності аналітики, сегментації зворотного зв’язку та підготовки управлінських рішень.

"Інтеграція аналітичних інструментів YouControl у державні цифрові сервіси — це важливий крок до формування середовища цифрової довіри. Ми переконані, що використання перевірених даних, автоматизованих інструментів верифікації та методології оцінки доброчесності дозволить державі та бізнесу працювати більш ефективно, знижуючи ризики та підвищуючи прозорість ринку", — повідомив заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

Сторони підтвердили намір розвивати співпрацю у сфері відкритих даних, аналітики та інструментів доброчесності. Меморандум має рамковий характер і передбачає, що конкретні заходи можуть бути деталізовані окремими угодами.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року державна цифрова платформа зворотного зв’язку з бізнесом "Пульс" перестала бути пілотним проєктом і стала обов’язковим каналом взаємодії бізнесу з державними органами. 

Автор:
Тетяна Гойденко