Діалог влади і бізнесу: в Україні запустили платформу "Пульс"

З 1 січня 2026 року в Україні стартував експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему “Пульс”.

Як пише Delo.ua, про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що дана система стане офіційним державним інструментом для збору даних, аналізу проблем підприємців та оперативного реагування на них.

Звернення підприємців, подані через "Пульс", мають розглядатися органами виконавчої влади у строк не більше 15 робочих днів. Такий підхід забезпечує прогнозованість процесу та підзвітність державних органів у взаємодії з бізнесом.

Як скористатися "Пульсом"?

Щоб залишити повідомлення про проблеми, підприємцю потрібно:

Зайти на сайт Мінекономіки. Натиснути на іконку віджета "Пульс" з правого боку екрана. Поставити оцінку та детально описати проблему в коментарях.

Хто залучений до проєкту

Координацію проєкту здійснює Мінекономіки, а технічне адміністрування платформи здійснює "Прозорро.Продажі".

До платформи "Пульс" підключено всі обласні військові адміністрації України. Також до роботи в системі залучено всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України (за згодою), Урядовий контактний центр та Раду бізнес-омбудсмена.

Міністерство закликає підприємців активно використовувати наданою послугою, щоб відгуки стали основою для ухвалення ефективних державних рішень та створення прозорого бізнес-середовища в Україні.

За даними відомства, станом на 1 січня 2026 року через платформу "Пульс" зібрано майже 350 тисяч оцінок та понад 30 000 коментарів від підприємців з усієї України. Ці дані використовуються у процесі формування державної політики, зокрема для підготовки рішень та усунення регуляторних бар’єрів для бізнесу.

Перспективи проєкту

Експериментальний проєкт розрахований на два роки. За результатами цього періоду Уряд отримає звіт та пропозиції щодо остаточного закріплення цифрової взаємодії між державою та бізнесом у законодавстві.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи "Пульс".