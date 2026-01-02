Диалог власти и бизнеса: в Украине запустили платформу "Пульс"

С 1 января 2026 года в Украине стартовал экспериментальный проект цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования через информационно-коммуникационную систему "Пульс".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Данная система станет официальным государственным инструментом для сбора данных, анализа проблем предпринимателей и оперативного реагирования на них.

Обращения предпринимателей, поданные через "Пульс", должны рассматриваться органами исполнительной власти сроком не более 15 рабочих дней. Такой подход обеспечивает прогнозирование процесса и подотчетность государственных органов во взаимодействии с бизнесом.

Как пользоваться "Пульсом"?

Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:

Зайти на сайт Минэкономики. Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана. Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.

Кто вовлечен в проект

Координацию проекта осуществляет Минэкономики, а техническое администрирование платформы осуществляет "Прозорро.Продажи".

К платформе "Пульс" подключены все областные военные администрации Украины. Также к работе в системе привлечены все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента Украины (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.

Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2026 через платформу "Пульс" собрано почти 350 тысяч оценок и более 30 000 комментариев от предпринимателей со всей Украины. Эти данные используются в процессе формирования государственной политики, в частности, для подготовки решений и устранения регуляторных барьеров для бизнеса.

Перспективы проекта

Экспериментальный проект рассчитан на два года. По результатам этого периода правительство получит отчет и предложения по окончательному закреплению цифрового взаимодействия между государством и бизнесом в законодательстве.

Напомним, в октябре Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования с помощью информационной системы "Пульс" .