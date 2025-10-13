Минэнерго запустило интерактивную карту для зарядных станций электромобилей

Министерство энергетики Украины представило интерактивную карту благоприятных мест для расположения зарядных станций электромобилей, которая поможет оптимизировать развитие электрозарядной инфраструктуры в стране.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Развитие зарядных сетей является приоритетом Минэнерго, в частности, в контексте энергетической безопасности и уменьшения зависимости от импорта энергоносителей. Меры по содействию электромобильности предусмотрены Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2030 года, Национальным планом по энергетике и климату и Целями устойчивого развития до 2030 года.

Карта создана с учетом требований Регламента ЕС 2023/1804 по развертыванию инфраструктуры альтернативных видов топлива. Она позволяет определять оптимальные участки для установки новых зарядных станций, особенно на международных трассах, где расстояние между существующими пунктами превышает 40 км.

Инструмент разработан в сотрудничестве с операторами системы распределения и экспертами по электромобильности. Он включает данные о доступной мощности и наиболее благоприятных локациях, что позволяет не только обеспечить комфорт и безопасность водителей электромобилей, но и стимулировать развитие инфраструктуры и переход Украины на более экологичный транспорт.

Проект также способствует интеграции украинской зарядной сети с европейской транспортной инфраструктурой, что делает передвижение по электромобилям более удобным и предсказуемым.

Заметим, что, несмотря на войну и регулярные удары по энергетической инфраструктуре, рынок электромобилей в Украине продолжает расти. Вместе с ним развивается и сеть зарядных станций - сейчас в стране работает около 5 тысяч точек подзарядки. На этом рынке уже сформировалась конкуренция, однако инновационная отрасль все еще сталкивается с рядом вызовов, решение которых требует внимания на государственном уровне.