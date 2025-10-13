Запланована подія 2

Міненерго запустило інтерактивну карту для зарядних станцій електромобілів

зарядні станції для електромобілів
Карта дозволяє визначати оптимальні ділянки для встановлення нових зарядних станцій / Depositphotos

Міністерство енергетики України презентувало інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій електромобілів, яка допоможе оптимізувати розвиток електрозарядної інфраструктури в країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Розвиток зарядних мереж є пріоритетом Міненерго, зокрема у контексті енергетичної безпеки та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Заходи зі сприяння електромобільності передбачені Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, Національним планом з енергетики та клімату та Цілями сталого розвитку до 2030 року.

Карта створена з урахуванням вимог Регламенту ЄС 2023/1804 щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива. Вона дозволяє визначати оптимальні ділянки для встановлення нових зарядних станцій, особливо на міжнародних трасах, де відстань між існуючими пунктами перевищує 40 км.

Фото 2 — Міненерго запустило інтерактивну карту для зарядних станцій електромобілів

Інструмент розроблений у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності. Він включає дані про доступну потужність та найбільш сприятливі локації, що дозволяє не лише забезпечити комфорт і безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури та перехід України на більш екологічний транспорт.

Проєкт також сприяє інтеграції української зарядної мережі з європейською транспортною інфраструктурою, що робить пересування електромобілями більш зручним і передбачуваним.

Зауважимо, попри війну та регулярні удари по енергетичній інфраструктурі, ринок електромобілів в Україні продовжує зростати. Разом із ним розвивається й мережа зарядних станцій — нині в країні працює близько 5 тисяч точок підзарядки. На цьому ринку вже сформувалася конкуренція, однак інноваційна галузь все ще стикається з низкою викликів, вирішення яких потребує уваги на державному рівні.

Автор:
Тетяна Гойденко