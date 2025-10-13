Міненерго запустило інтерактивну карту для зарядних станцій електромобілів

Міністерство енергетики України презентувало інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій електромобілів, яка допоможе оптимізувати розвиток електрозарядної інфраструктури в країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Розвиток зарядних мереж є пріоритетом Міненерго, зокрема у контексті енергетичної безпеки та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Заходи зі сприяння електромобільності передбачені Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, Національним планом з енергетики та клімату та Цілями сталого розвитку до 2030 року.

Карта створена з урахуванням вимог Регламенту ЄС 2023/1804 щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива. Вона дозволяє визначати оптимальні ділянки для встановлення нових зарядних станцій, особливо на міжнародних трасах, де відстань між існуючими пунктами перевищує 40 км.

Інструмент розроблений у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності. Він включає дані про доступну потужність та найбільш сприятливі локації, що дозволяє не лише забезпечити комфорт і безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури та перехід України на більш екологічний транспорт.

Проєкт також сприяє інтеграції української зарядної мережі з європейською транспортною інфраструктурою, що робить пересування електромобілями більш зручним і передбачуваним.

Зауважимо, попри війну та регулярні удари по енергетичній інфраструктурі, ринок електромобілів в Україні продовжує зростати. Разом із ним розвивається й мережа зарядних станцій — нині в країні працює близько 5 тисяч точок підзарядки. На цьому ринку вже сформувалася конкуренція, однак інноваційна галузь все ще стикається з низкою викликів, вирішення яких потребує уваги на державному рівні.