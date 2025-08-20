Зарядні станції для електромобілів: повний гід по покупці в Україні

Власники електрокарів все частіше замислюються про встановлення власної зарядної станції. І це логічно: домашня зарядка – це зручність, економія та незалежність від громадських зарядок. Розбираємо на порталі Delo.ua , що потрібно знати про покупку зарядних станцій в Україні, скільки це коштує та як зробити правильний вибір. Ринок зарядних станцій в Україні активно розвивається, пропонуючи власникам електромобілів широкий вибір рішень: від простих домашніх зарядок до потужних комерційних станцій. Але різноманіття моделей, технічних характеристик та цінових категорій може заплутати навіть досвідченого автовласника.

Типи зарядних станцій: що вибрати для своїх потреб

На українському ринку представлені три основні типи зарядних станцій, кожен з яких має свою специфіку та призначення. Домашні зарядні станції потужністю 7-22 кВт підходять для щоденного використання в приватному секторі або на парковці біля житлового будинку.

Домашні зарядки мають кілька важливих переваг:

зарядка за нічним тарифом (економія до 50% коштів);

повна зарядка за 4-8 годин залежно від потужності;

можливість програмування часу початку зарядки;

захист від перевантажень та короткого замикання.

Комерційні зарядні станції потужністю від 22 кВт до 50 кВт призначені для встановлення в офісних центрах, торгових комплексах, готелях та паркінгах. Вони дозволяють зарядити автомобіль за 1-3 години та часто обладнані системами оплати.

Швидкі зарядні станції DC потужністю від 50 кВт до 240 кВт – це рішення для автомагістралей та комерційної експлуатації. Ціна зарядних станцій АС та DC потужністю від 7 квт до 240 кВт з портами CCS Combo1, CCS Combo2, GBT DC, CHAdemo, Type 1, Type 2 варіюється залежно від потужності та функціоналу.

Вартість зарядних станцій: скільки доведеться заплатити

Цінова політика на зарядні станції в Україні залежить від кількох ключових факторів. Потужність станції: це головний критерій, що впливає на вартість. Домашні зарядки потужністю 7 кВт коштують від $300-500, моделі на 11 кВт – від $500-800, а станції потужністю 22 кВт можуть коштувати $800-1500.

Основні цінові категорії включають:

бюджетні домашні зарядки (7-11 кВт) – $300-800;

професійні домашні станції (11-22 кВт) – $800-1500;

комерційні зарядки (22-50 кВт) – $2000-5000;

швидкі DC станції (50+ кВт) – від $8000 і вище.

На вартість також впливає бренд виробника, наявність додаткових функцій (WiFi, мобільний додаток, RFID-карти), тип встановлення (настінний або стаціонарний) та комплектація кабелями і роз'ємами.

Варто врахувати, що до вартості самої станції додаються витрати на встановлення, які можуть складати $200-500 залежно від складності монтажу та необхідності модернізації електропроводки.

Технічні нюанси вибору зарядної станції

Перед покупкою зарядної станції важливо врахувати технічні особливості вашого електромобіля та електромережі. Тип роз'єму – це перше, на що слід звернути увагу. Більшість сучасних електрокарів використовують роз'єми Type 2, але деякі старші моделі мають Type 1.

Ключові технічні параметри для вибору:

потужність зарядки (7, 11, 22 кВт для домашніх станцій);

тип роз'єму (Type 1, Type 2 для AC зарядки);

фазність підключення (однофазне 220В або трифазне 380В);

довжина кабелю (зазвичай 4-8 метрів);

рівень захисту (IP54 або вище для вуличного встановлення).

Потужність домашньої електромережі теж має значення. Для станції потужністю 22 кВт потрібна трифазна мережа 380В, тоді як 7-11 кВт зарядки можуть працювати від звичайної однофазної мережі 220В.

Розумні функції роблять користування зарядкою більш зручним. Це може включати управління через мобільний додаток, програмування часу зарядки для використання дешевого нічного тарифу, моніторинг споживання електроенергії та інтеграцію з розумним будинком.

Де купити та як встановити зарядну станцію

Український ринок пропонує зарядні станції від різних постачальників і виробників. Великі компанії як TOKA Energy, EnergyUp, Ekozaryad та IONITY пропонують широкий асортимент станцій з гарантією та сервісним обслуговуванням.

Основні канали продажу включають:

спеціалізовані компанії (повний сервіс від консультації до встановлення);

інтернет-магазини (ширший вибір, але потрібно шукати установника);

дилери електромобілів (часто пропонують комплексні рішення);

імпортери з Китаю (дешевше, але менше гарантій).

Встановлення зарядної станції – це відповідальний процес, який краще довірити професіоналам. Спеціалісти проведуть аудит електромережі, оформлять необхідні документи в енергокомпанії, встановлять станцію та налаштують всі функції.

Для встановлення домашньої зарядки потрібно:

погодження з енергокомпанією (якщо потужність перевищує лімити);

модернізація електрощита та проводки (за потреби);

встановлення окремого автомата та ПЗВ для зарядки;

підключення та налаштування станції;

тестування та здача в експлуатацію.

Економіка домашньої зарядки: коли інвестиції окупляться

Вартість електроенергії в Україні становить: 4,32 грн/кВт·год – при зарядці вдома (за стандартним тарифом), 13,99 грн/кВт·год – на громадських зарядних станціях. Ця різниця робить домашню зарядку в 3 рази дешевшою за публічну.

Розрахунок окупності домашньої зарядки досить простий. Якщо ви витрачаєте 1500-2000 гривень на місяць на зарядку на громадських станціях, то домашня зарядка обійдеться в 500-700 гривень. Економія 1000-1300 гривень на місяць дозволить окупити інвестицію в зарядну станцію за 8-15 місяців.

При використанні нічного тарифу економія стає ще більш вагомою. Нічна електроенергія коштує приблизно 1,68 грн/кВт·год, що робить домашню зарядку в 8 разів дешевшою за громадську.

Домашня зарядна станція – це не просто зручність, а й розумна інвестиція для активних користувачів електромобілів. Правильно підібрана та професійно встановлена зарядка окупиться за рік і забезпечить комфортну експлуатацію електрокара на довгі роки.