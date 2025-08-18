Запланована подія 2

Почому кіловати: скільки коштує зарядити електромобіль в Україні у серпні

За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію у липні становитимуть 378 гривень, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані  Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом?

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф "за простій" — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги. 

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).

В Україні зростають продажі електромобілів

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). 

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31 753 одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

Автор:
Світлана Манько