Електроавтомобіль vs бензиновий автомобіль: що вигідніше?

Їздити на бензині, дизелі, газу…або взагалі на електриці? Покупка нового авто у 2025 році передбачає нову дилему: електрокар або двигун внутрішнього згоряння, технологічне майбутнє або перевірена надійність, електричні станції або звичні заправки. Тут ще враховується витратність машини, сервіс, екологія та інфраструктура. І часто такі фактори виявляються вагомішими, ніж ціна самої машини. Тож, що краще обрати: електромобіль чи умовно, бензинове авто?

Початкова ціна і довгострокові витрати

Почнімо з найбільш яскраво виражених факторів. Характерно, що електрокари досі мають значно вищу вартість, і це, насамперед через вартість акумулятора. Але багато власників електромобілів запевняють: добре вклався на початку – заощадив в перспективі. Принаймні, якщо порівнювати з витратами на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння:

паливо чи зарядка (електроенергія дешевша у 4–5 разів, ніж бензин);

техобслуговування (у електрокарів воно мінімальне: не треба міняти мастило, фільтри, свічки тощо);

податки та пільги (електромобілі тимчасово звільнені від ПДВ, мита й акцизу).

Загалом, для мешканців міст і тих, хто щоденно користується авто, електромобілі можуть виявитися вигіднішими за класичні автомобілі. Принаймні це вже буде помітно через 2–3 роки після купівлі.

Проте стверджувати, що машина на електриці – це завжди вигідно і перспективно було б сильним узагальненням та і переваги електрокарів іноді можуть навпаки, стати нюансами для власників.

По-перше, регулярний пошук зарядки для машини може виявитися складним завданням, особливо при постійному користуванні автівкою. По-друге, електрокари швидко втрачають вартість, тому що батареї постійно оновлюються та вдосконалюються; це як з купівлею смартфону: сьогодні це флагман, завтра вже ні. Після закінчення гарантії часто виникає необхідність замінити батарею (приблизно через 5-8 років), а це може коштувати $10-20 тисяч; в результаті це може виявитися дорожче за сам електрокар.

Тож на етапі ціни тут залежить від того, скільки ви готові заплатити зараз, щоб заощадити потім, або точніше сказати – з якими витратами на машину ви готові миритися в майбутньому.

Сервіс та надійність: що простіше утримувати

Якщо коротко, то у питаннях обслуговування електромобілі значно простіші. Конструкція «електричок» передбачає набагато менше механічних компонентів. Тут немає коробки передач у звичному розумінні, зменшене навантаження на гальма завдяки рекуперації, і, відповідно – рідше доведеться змінювати деталі. Єдине вразливе місце – батарея. Хоча сучасні акумулятори працюють по 8–10 років, їхня заміна може сильно вдарити по кишені. Хороша новина в тому, що це не завжди так.

Наразі відомо, що нові покоління електрокарів мають більш надійні системи управління батареями, тому іноді літій-іонні батареї можуть навіть «пережити» сам автомобіль. Плюс ціни на батареї швидко падають: якщо у 2012 році ціна на батарею становила понад $400/кВт·год, то зараз це близько $111/кВт·год.

Якщо ж говорити про легкові автомобілі з ДВЗ, то тут одразу доведеться пам’ятати про регулярне техобслуговування з урахуванням витрат на:

заміну мастил і фільтрів;

контроль ременів, свічок запалювання;

технічне обслуговуванням трансмісії та вихлопної системи.

Але хоча бензинові автомобілі доведеться обслуговувати частіше, знайти сервіс, майстра та компоненти буде значно простіше. Тобто умовне авто з ДВЗ 10-15-річного віку з механічною коробкою та мінімумом електроніки можна обслуговувати у будь-якому гаражі за копійки. А от електрокари вимагають спеціалізованого сервісу навіть для дрібних поломок. До того ж, деякі маніпуляції можна провести самостійно у власному гаражі (замінити мастило або свічки). З електрокарами така самодіяльність не вийде.

Запас ходу та зручність у повсякденному використанні

Одна з головних переваг бензинового автомобіля, особливо для тих, хто багато пересувається автомобілем – запас ходу. Повного бака зазвичай вистачає на 600–900 км, і цього досить, щоб без перешкод пересуватися між містами.

У електромобілів типовий запас ходу сягає 250–450 км, залежно від моделі. Тобто доведеться значно частіше заправлятися, а зарядні станції поки не так розповсюджені, як класичні АЗС. Тому для далеких поїздок чи поїздок у регіонах з низькою доступністю зарядок бензиновий або дизельний автомобіль залишається практичнішим рішенням.

Проте ситуація змінюється завдяки розвитку інфраструктури. У великих містах з’являється все більше зарядних станцій. Та і за наявності домашніх зарядок можна легко і просто зарядити авто за ніч. Для власників авто, що проживають у приватному секторі або новобудові з передбаченою електромережею це навіть не буде проблемою.

Екологія: аргумент, що набирає ваги

Екоповістка, більш усвідомлений підхід до навколишнього середовища, екологічні проблеми все частіше схиляють автовласників на сторону електрики. А в деяких країнах уряд поступово але наполегливо переводить населення на електрокари.

Наприклад, парламент Норвегії прийняв національну мету, щоб всі нові автомобілі, що продаються до 2025 року, були з нульовими викидами (електричні або водневі). На кінець 2024 року 88,9% всіх нових легкових автомобілів були повністю електричним. Очевидно, що електромобілі не мають викидів під час експлуатації, і вони не такі шумні, як бензинові двигуни. Це неабияка перевага для міських умов.

Звісно, електричні автомобілі теж в цьому плані не ідеальні, адже видобуток матеріалів та виробництво літій-іонних не можна назвати екологічно безпечним. Але це все важко порівняти з глобальними викидами вуглекислого газу в повітря.

Гібрид як альтернатива?

Золотою серединою між такими різними полюсами: електрокаром і бензиновим авто може стати гібрид. Це модель, що поєднує двигун внутрішнього згоряння та електромотор. Таке рішення допомагає зменшити витрати на паливо та скоротити викиди, але при цьому зберігаються ключові плюси ДВЗ: великий запас ходу та зручність заправки на АЗС.

Гібриди не потребують такої кількості зарядок, як електромобілі, і водночас дають можливість економити у місті завдяки роботі на електротязі на коротких дистанціях. Але є і свої мінуси:

такі машини значно дорожчі, у порівнянні зі звичайними бензиновими авто;

їх складніше та дорожче обслуговувати через поєднання двох типів двигунів;

менша ємність багажника через розміщення батареї.

В цілому, це варіант для тих, хто зацікавлений у перевагах електротехнологій, але при цьому не готовий повністю відмовитися від класичного пального

Що обрати у 2025 році

Вибір між бензиновим і електричним авто в Україні спирається в умови використання автівки та побажання власника. Якщо ви переважно пересувається містом, маєте доступ до зарядної точки і хочете зекономити на обслуговуванні – електромобіль потішить своїми перевагами.

Якщо ж маршрут водія часто пролягає між областями, а інфраструктура зарядок під питанням, то автомобіль на бензині, дизелі або газу ще довго не втрачатимуть своєї актуальності. Але незалежно від типу: електромобіль, ДВЗ або гібрид, ваш автомобіль – це інвестиція у комфорт та мобільність.