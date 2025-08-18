Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине в августе

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию в июле составят 378 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИИА).

Почему киловаться на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт – 17,65 грн (+0,27 грн).

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, но на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное понижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.