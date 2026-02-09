Минфин перечислил местным бюджетам почти все запланированные трансферты за январь 2026 года

В январе 2026 года Министерство финансов Украины в соответствии с бюджетным законодательством обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в размере 17,8 млрд грн, что составляет 99,4% от запланированных средств государственного бюджета на январь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

В частности :

базовая дотация перечислена в сумме 2,6 млрд грн (100%);

дополнительные дотации перечислены на сумму 1,7 млрд грн (100%).

По состоянию на 1 февраля 2026 года остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду составляют 107,8 млрд грн.

Эти ресурсы позволяют органам местного самоуправления и дальше финансировать первоочередные потребности на местном уровне.

Заметим, по итогам октября 2025 года Минфин перечислил в общий фонд местных бюджетов межбюджетные трансферты в объеме 16,9 миллиарда гривен, что составляет 100% от предусмотренных из государственного бюджета средств на октябрь.