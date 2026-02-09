- Категорія
Мінфін перерахував місцевим бюджетам майже всі заплановані трансферти за січень 2026 року
У січні 2026 року Міністерство фінансів України, відповідно до бюджетного законодавства, забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у розмірі 17,8 млрд грн, що становить 99,4% від запланованих коштів державного бюджету на січень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Зокрема:
- базову дотацію перераховано у сумі 2,6 млрд грн (100%);
- додаткові дотації перераховано у сумі 1,7 млрд грн (100%).
За станом на 1 лютого 2026 року, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становлять 107,8 млрд грн.
Ці ресурси дозволяють органам місцевого самоврядування і надалі фінансувати першочергові потреби на місцевому рівні.
Зауважимо, за підсумками жовтня 2025 року Мінфін перерахував до загального фонду місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти в обсязі 16,9 мільярда гривень, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень.