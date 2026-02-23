Запланована подія 2

Минобороны цифровизировало поставки военной техники по стандартам НАТО: что изменилось

Минобороны завершило цифровизацию поставок техники в ВСУ. / Минобороны

Министерство обороны Украины завершило запуск системы управления логистическим обеспечением (УЛС) по направлению военной техники. Система построена на базе программного обеспечения SAP, использующего более 90% армий стран НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь весь путь военной техники – от закупки до поступления в воинскую часть – проходит цифровой контроль. Речь идет о бронированных медеваках, бронированных фургонах типа "Казак" и "Новатор", грузовиках, пикапах, внедорожниках, легковых авто, багги, квадроциклах, мотоциклах и т.д.

"В режиме реального времени можно проверить, какая техника закуплена, что уже приехало, а что отгружено и получено на базах хранения", - пояснили в министерстве.

Что изменилось?

Ранее подтверждение выдачи техники и передача сопроводительных документов могли занять несколько суток. После внедрения системы УЛС документы становятся доступны сразу после создания записи, а движение активов отображается онлайн. В частности, теперь:

  • документы передаются мгновенно;
  • поступления по контрактам отражаются в реальном времени;
  • можно онлайн отслеживать отгрузку техники в воинские части;
  • автоматизированы процессы закупок, распределения и отчетности;
  • уменьшаются задержки в логистике.

Кроме того, система УЛС позволяет видеть имеющиеся ресурсы, планировать поставки и осуществлять управление на основе актуальных данных.

Следующим этапом внедрения станет запуск системы непосредственно в воинских частях, выполняющих боевые задания.

Напомним, Минобороны вдвое ускорило логистику горючего для ВСУ. Благодаря отказу от бумажной волокиты в пользу цифровых заявок, путь топлива к бакам теперь длится от нескольких часов до 2-3 дней .

Автор:
Татьяна Ковальчук