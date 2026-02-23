Міноборони цифровізувало постачання військової техніки за стандартами НАТО: що змінилося

Міністерство оборони України завершило запуск системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком військової техніки. Система побудована на базі програмного забезпечення SAP, яке використовують понад 90% армій країн НАТО.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер увесь шлях військової техніки – від закупівлі до надходження у військову частину – проходить цифровий контроль. Йдеться про броньовані медеваки, броньовані фургони типу "Козак" та "Новатор", вантажівки, пікапи, позашляховики, легкові авто, баггі, квадроцикли, мотоцикли тощо.

"У режимі реального часу можна перевірити, яка техніка закуплена, що вже приїхало, а що відвантажено та отримано на базах зберігання", — пояснили в міністерстві.

Що змінилося?

Раніше підтвердження видачі техніки та передача супровідних документів могли тривати кілька діб. Після впровадження системи УЛЗ документи стають доступними одразу після створення запису, а рух активів відображається онлайн. Зокрема тепер:

документи передаються миттєво;

надходження за контрактами відображаються в реальному часі;

можна онлайн відстежувати відвантаження техніки у військові частини;

автоматизовано процеси закупівель, розподілу та звітності;

зменшуються затримки в логістиці.

Крім того, система УЛЗ дозволяє бачити наявні ресурси, планувати постачання та здійснювати управління на основі актуальних даних.

Наступним етапом впровадження стане запуск системи безпосередньо у військових частинах, що виконують бойові завдання.

Нагадаємо, Міноборони вдвічі прискорило логістику пального для ЗСУ. Завдяки відмові від паперової тяганини на користь цифрових заявок, шлях палива до баків тепер триває від кількох годин до 2-3 днів.