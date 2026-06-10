Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный комплекс разминирования NEO-1

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины роботизированный аппаратно-программный комплекс NEO-1. Он предназначен для дистанционного поиска взрывоопасных предметов и разминирования территорий с меньшими рисками для оператора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

NEO-1 является украинским разработкой. Платформа была создана на основе запросов военных с линии боевого столкновения и условий современной войны.

Комплекс может работать в автоматическом и ручном режимах управления. Он имеет встроенные видеокамеры, модульную архитектуру, компактные размеры и может выполнять не только задачи разминирования, но и логистические миссии.

Среди преимуществ NEO-1 производители отмечают:

простой алгоритм эксплуатации;

автоматический и ручной режимы управления;

встроенные видеокамеры;

малые операционные расходы;

компактный размер и вес;

модульную архитектуру;

возможность выполнения логистических задач.

В Минобороны отмечают, что благодаря этим характеристикам NEO-1 могут использоваться не только инженерные подразделения Сухопутных войск, но и другие военнослужащие, которым нужно разминировать территорию.

Наземная платформа имеет размер 85 на 81 см и высоту 41 см. Вес комплекса составляет около 60 кг, поэтому его могут снять с кузова пикапа или достать из багажника автомобиля двое военнослужащих.

NEO-1 разгоняется до 7 км/ч. Заряда аккумуляторов достаточно до 8 часов автономной работы. Помимо разминирования, платформа может перевозить до 70 кг груза или буксировать нагруженную тележку весом до 120 кг.

Дальность управления платформой составляет до 500 м. Опционально ее можно увеличить до 3 км.

На NEO-1 установлена видеокамера с 10-кратным оптическим или 3-кратным цифровым увеличением, 3-осный стабилизатор и камера с ночным видением. Видео передается оператору в реальном времени.

Комплекс также имеет импульсный широкоформатный многоканальный металлоискатель с дистанционной калибровкой, управлением каналами поиска и автоматической настройкой на тип грунта.

Металлоискатель способен обнаруживать черные металлы, золото, серебро, мины ОЗМ-72, противотанковые мины серии ТМ в металлическом корпусе, противопехотные гранаты, снаряды, металлические противопехотные мины МОН, мины с малым содержанием металла ПМН-2 и другие взрывоопасные предметы.

Ширина сканирования составляет 139 см, глубина до 60 см. Также предусмотрен режим селекции мелких элементов, в частности стружки, шурупов и небольших обломков.

В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует законтрактовать более 25 тысяч наземных роботизированных комплексов. Это вдвое больше, чем за 2025 год.

Для армии такие комплексы важны, поскольку позволяют снизить риски для военных во время разминирования и постепенно переводить часть фронтовых задач, в частности логистику, на беспилотные роботизированные платформы.

Отметим, что украинские производители получат по $100 000 на разработку технологий для разминирования Украины.