Міноборони допустило до експлуатації роботизований комплекс розмінування NEO-1

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України роботизований апаратно-програмний комплекс NEO-1. Він призначений для дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів і розмінування територій із меншими ризиками для оператора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

NEO-1 є українською розробкою. Платформу створили з урахуванням запитів військових із лінії бойового зіткнення та умов сучасної війни.

Комплекс може працювати в автоматичному та ручному режимах управління. Він має вбудовані відеокамери, модульну архітектуру, компактні розміри й може виконувати не лише завдання з розмінування, а й логістичні місії.

Серед переваг NEO-1 виробники зазначають:

простий алгоритм експлуатації;

автоматичний і ручний режими управління;

вбудовані відеокамери;

малі операційні витрати;

компактний розмір і вагу;

модульну архітектуру;

можливість виконання логістичних завдань.

У Міноборони зазначають, що завдяки цим характеристикам NEO-1 можуть використовувати не лише інженерні підрозділи Сухопутних військ, а й інші військовослужбовці, яким потрібно розмінувати територію.

Наземна платформа має розмір 85 на 81 см і висоту 41 см. Вага комплексу становить близько 60 кг, тому його можуть зняти з кузова пікапа або дістати з багажника автомобіля двоє військовослужбовців.

NEO-1 розганяється до 7 км/год. Заряду акумуляторів вистачає до 8 годин автономної роботи. Окрім розмінування, платформа може перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кг.

Дальність керування платформою становить до 500 м. Опціонально її можна збільшити до 3 км.

На NEO-1 встановлена відеокамера з 10-кратним оптичним або 3-кратним цифровим збільшенням, 3-вісний стабілізатор і камера з нічним баченням. Відео передається оператору в реальному часі.

Комплекс також має імпульсний широкоформатний багатоканальний металошукач із дистанційним калібруванням, управлінням каналами пошуку та автоматичним налаштуванням на тип ґрунту.

Металошукач здатний виявляти чорні метали, золото, срібло, міни ОЗМ-72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні гранати, снаряди, протипіхотні металеві міни МОН, міни з малим вмістом металу ПМН-2 та інші вибухонебезпечні предмети.

Ширина сканування становить 139 см, глибина — до 60 см. Також передбачено режим селекції дрібних елементів, зокрема стружки, шурупів і невеликих уламків.

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 тис. наземних роботизованих комплексів. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Для армії такі комплекси важливі, оскільки дозволяють зменшити ризики для військових під час розмінування та поступово переводити частину фронтових завдань, зокрема логістику, на безпілотні роботизовані платформи.

Зауважимо, українські виробники отримають по $100 000 на розробку технологій для розмінування України.