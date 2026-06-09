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Українські виробники отримають по $100 000 на розробку технологій для розмінування України

розмінування
Minesight Challenge визначив фіналістів конкурсу з розмінування України / ДСНС України

В Україні завершився відбірковий етап міжнародного інженерного челенджу Minesight Open Innovation Challenge. Проєкт присвячений автоматизації екскавації — одного з найскладніших, найризикованіших та найбільш ресурсомістких етапів гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Журі визначило п’ять команд-фіналістів, кожна з яких отримає грант до $100 000 на розробку прототипу. Три з п'яти фіналістів — українські.

Команда, рішення якої успішно пройде фінальне тестування у польових умовах, отримає додатковий приз. Сумарно переможець може отримати до $200 000.

Хто увійшов до п'ятірки фіналістів:

  • «Кабан Дігер» (Україна);
  • Badger (Україна);
  • ACTIVE ALLIANCE LLC (Україна);
  • AUTOGENBOT (США);
  • Water-Jet Excavation for Mine Exposure / WExMEx (Норвегія).

Загалом у челенджі взяли участь понад 90 команд із 10 країн світу. При цьому найбільшу кількість пропозицій подали саме українські розробники та виробники.

Інженерні ідеї охопили широкий спектр рішень: від пневматичних та водоструменевих систем до комбінованих підходів для розкриття вибухонебезпечних предметів у різних типах ґрунтів.

"Ми отримали потужний відгук з усього світу, але символічно, що більшість заявок надійшла саме від українських розробників. Це означає, що технологічна спільнота всередині країни готова братися за найскладніші завдання розмінування", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Відібрані команди працюватимуть над проєктами близько шести місяців. Вони отримають фінансування, доступ до випробувальних полігонів та менторську підтримку експертів.

Нагадаємо, Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на очищення земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Перші торги вже стартували в системі та стосуються ділянок в Ізюмському районі Харківської області.

Автор:
Тетяна Бесараб