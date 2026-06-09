Украинские производители получат по $100 000 на разработку технологий для разминирования Украины

В Украине завершился отборочный этап международного инженерного челленджа Minesight Open Innovation Challenge. Проект посвящен автоматизации экскавации — одного из самых сложных, рискованных и ресурсоемких этапов гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Жюри определило пять финалистов, каждая из которых получит грант до $100 000 на разработку прототипа. Три из пяти финалистов - украинские.

Команда, решение которой успешно пройдет финальное тестирование в полевых условиях, получит дополнительный приз. Суммарно победитель может получить до $200 тысяч.

Кто вошел в пятерку финалистов:

"Кабан Дигер" (Украина);

(Украина); Badger (Украина);

(Украина); ACTIVE ALLIANCE LLC (Украина);

(Украина); AUTOGENBOT (США);

(США); Water-Jet Excavation для Mine Exposure/WExMEx (Норвегия).

В общей сложности в челендже приняли участие более 90 команд из 10 стран мира. При этом наибольшее количество предложений подали украинские разработчики и производители.

Инженерные идеи охватили широкий спектр решений: от пневматических и водоструйных систем до комбинированных подходов для раскрытия взрывоопасных предметов в разных типах грунтов.

"Мы получили мощный отклик со всего мира, но символично, что большинство заявок поступило именно от украинских разработчиков. Это значит, что технологическое сообщество внутри страны готово браться за самые сложные задачи разминирования", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Отобранные команды будут работать над проектами около шести месяцев. Они получат финансирование, доступ к испытательным полигонам и менторскую поддержку экспертов.

Напомним, Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.