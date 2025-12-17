Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны впервые закупит ДНК-системы для идентификации военных

минобороны
Минобороны впервые закупит ДНК-систем / Минобороны

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые начинает закупку ДНК-систем для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Речь идет о комплектах по отбору биологических образцов, которые будут использоваться для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления лиц неопознанных тел.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В рамках закупки планируется приобрести 150 тысяч ДНК-наборов на общую сумму 37,8 млн. грн. Полученные системы позволят сформировать геномный реестр военнослужащих, что критически важно в военное время для сокращения сроков идентификации и обеспечения юридически подтвержденных результатов для семей защитников.

Вся геномная информация будет храниться в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" - в специально обустроенных условиях с гарантиями защиты, целостности и долгосрочного хранения данных.

Закупленные комплекты будут соответствовать современным стандартам безопасности и качества: они обеспечивают стандартизированный и простой процесс забора материала, пригодные для транспортировки и длительного хранения, а результаты исследований обладают полной юридической силой.

В Минобороны отмечают, что системный сбор биологических образцов является распространенной международной практикой. В большинстве развитых стран это базовый подход для точной и своевременной идентификации военных. Генетическая экспертиза не только помогает семьям получить подтвержденную информацию о судьбе близких, но и играет важную роль в документировании событий войны и сохранении исторической памяти.

Добавим, "Государственный оператор тыла" цифровизирует процесс тылового обеспечения ВСУ. Теперь военным для заказа продуктов питания не нужно распечатывать и подписывать документы в бумажном виде. Для этого они могут использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на первичных документах.

Автор:
Татьяна Гойденко
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент