Минобороны впервые закупит ДНК-системы для идентификации военных

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые начинает закупку ДНК-систем для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Речь идет о комплектах по отбору биологических образцов, которые будут использоваться для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления лиц неопознанных тел.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В рамках закупки планируется приобрести 150 тысяч ДНК-наборов на общую сумму 37,8 млн. грн. Полученные системы позволят сформировать геномный реестр военнослужащих, что критически важно в военное время для сокращения сроков идентификации и обеспечения юридически подтвержденных результатов для семей защитников.

Вся геномная информация будет храниться в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" - в специально обустроенных условиях с гарантиями защиты, целостности и долгосрочного хранения данных.

Закупленные комплекты будут соответствовать современным стандартам безопасности и качества: они обеспечивают стандартизированный и простой процесс забора материала, пригодные для транспортировки и длительного хранения, а результаты исследований обладают полной юридической силой.

В Минобороны отмечают, что системный сбор биологических образцов является распространенной международной практикой. В большинстве развитых стран это базовый подход для точной и своевременной идентификации военных. Генетическая экспертиза не только помогает семьям получить подтвержденную информацию о судьбе близких, но и играет важную роль в документировании событий войны и сохранении исторической памяти.

Добавим, "Государственный оператор тыла" цифровизирует процесс тылового обеспечения ВСУ. Теперь военным для заказа продуктов питания не нужно распечатывать и подписывать документы в бумажном виде. Для этого они могут использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на первичных документах.