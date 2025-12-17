Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони вперше закупить ДНК-системи для ідентифікації військових

міноборони
Міноборони вперше закупить ДНК-систем / Міноборони

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше розпочинає закупівлю ДНК-систем для військовослужбовців Збройних Сил України. Йдеться про комплекти для відбору біологічних зразків, які використовуватимуться для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У межах закупівлі планується придбати 150 тисяч ДНК-наборів на загальну суму 37,8 млн грн. Отримані системи дозволять сформувати геномний реєстр військовослужбовців, що є критично важливим у воєнний час для скорочення строків ідентифікації та забезпечення юридично підтверджених результатів для родин захисників.

Уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" — у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довгострокового збереження даних.

Закуплені комплекти відповідатимуть сучасним стандартам безпеки та якості: вони забезпечують стандартизований і простий процес забору матеріалу, придатні для транспортування й тривалого зберігання, а результати досліджень мають повну юридичну силу.

У Міноборони зазначають, що системний збір біологічних зразків є поширеною міжнародною практикою. У більшості розвинених країн це базовий підхід для точної та своєчасної ідентифікації військових. Генетична експертиза не лише допомагає родинам отримати підтверджену інформацію про долю близьких, а й відіграє важливу роль у документуванні подій війни та збереженні історичної пам’яті.

Додамо, "Державний оператор тилу" цифровізує процес тилового забезпечення ЗСУ. Відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах.

Автор:
Тетяна Гойденко
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент