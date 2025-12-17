Міноборони вперше закупить ДНК-системи для ідентифікації військових

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше розпочинає закупівлю ДНК-систем для військовослужбовців Збройних Сил України. Йдеться про комплекти для відбору біологічних зразків, які використовуватимуться для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У межах закупівлі планується придбати 150 тисяч ДНК-наборів на загальну суму 37,8 млн грн. Отримані системи дозволять сформувати геномний реєстр військовослужбовців, що є критично важливим у воєнний час для скорочення строків ідентифікації та забезпечення юридично підтверджених результатів для родин захисників.

Уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" — у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довгострокового збереження даних.

Закуплені комплекти відповідатимуть сучасним стандартам безпеки та якості: вони забезпечують стандартизований і простий процес забору матеріалу, придатні для транспортування й тривалого зберігання, а результати досліджень мають повну юридичну силу.

У Міноборони зазначають, що системний збір біологічних зразків є поширеною міжнародною практикою. У більшості розвинених країн це базовий підхід для точної та своєчасної ідентифікації військових. Генетична експертиза не лише допомагає родинам отримати підтверджену інформацію про долю близьких, а й відіграє важливу роль у документуванні подій війни та збереженні історичної пам’яті.

Додамо, "Державний оператор тилу" цифровізує процес тилового забезпечення ЗСУ. Відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах.