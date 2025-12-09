Понад 80% контрактів на речове забезпечення ЗСУ на 2026 рік планують укласти до кінця грудня

До кінця грудня 2025 року планується укласти понад 80% контрактів на забезпечення Збройних Сил України речовим майном на 2026 рік.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив виконавчий директор ДП МОУ "Державний оператор тилу" Андрій Созанський під час пресконференції, пише Міноборони.

Він наголосив, що забезпечення військових харчуванням, формою та спорядженням є критично важливим елементом обороноздатності на рівні з постачанням озброєння та боєприпасів.

Станом на сьогодні 100% закупівель харчування на 2026 рік уже законтрактовано. Закупівлі речового майна перебувають на фінальній стадії: розкриття пропозицій очікується 15–20 грудня, а підписання договорів — до кінця місяця.

Созанський підкреслив, що модель завчасного контрактування, запроваджена у 2024 році, дозволяє виробникам завчасно планувати виробничі процеси, уникати зривів постачання та підвищує прозорість закупівель.

Реформа контролю якості

У 2025 році Міністерство оборони розпочало масштабну реформу контролю якості тилового забезпечення. Створюється Управління державного гарантування якості, яке об’єднає функції кількох існуючих структур. З 2026 року ця система має запрацювати повноцінно.

Передбачено посилення відповідальності виробників: постачальники для ЗСУ проходитимуть обов’язкову сертифікацію за міжнародними стандартами, зокрема ISO 9001. Першими під нові вимоги підпадуть виробники бронежилетів і шоломів.

Також у 2025 році було посилено лабораторний контроль продуктів харчування. Спільно з Держпродспоживслужбою запроваджено обов’язкове тестування масла, сиру та м’ясних консервів перед постачанням до військових частин.

Цифровізація тилового забезпечення

ДП МОУ "Державний оператор тилу" продовжує цифрову трансформацію. Після впровадження системи DOT-Chain у харчовому забезпеченні, з 2026 року цифровізація пошириться на:

речове майно;

паливно-мастильні матеріали;

інші напрями тилового забезпечення.

Мета — повний перехід на єдину цифрову систему забезпечення ЗСУ.

Паралельно впроваджуються рішення на базі SAP, які дозволяють відстежувати повний цикл руху майна — від планування до використання у військових частинах. Наразі в системі працюють понад 3 000 користувачів у більш ніж 1 000 військових частин.

Для збору зворотного зв’язку впроваджено QR-коди на сухпайках та гігієнічних наборах. Також Міноборони розглядає можливість впровадження моделі реімбурсації, коли військові зможуть самостійно купувати спорядження у сертифікованих магазинах із подальшою компенсацією витрат державою.

Нагадаємо, за перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.