Более 80% контрактов на вещевое обеспечение ВСУ на 2026 год планируется заключить до конца декабря

До конца декабря 2025 г. планируется заключить более 80% контрактов на обеспечение Вооруженных Сил Украины вещевым имуществом на 2026 год.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил исполнительный директор ГП МОУ "Государственный оператор тыла" Андрей Созанский во время пресс-конференции, пишет Минобороны.

Он подчеркнул, что обеспечение военных питанием, формой и снаряжением является критически важным элементом обороноспособности на уровне поставок вооружения и боеприпасов.

На сегодня 100% закупок питания на 2026 год уже законтрактовано. Закупки вещевого имущества находятся в финальной стадии: раскрытие предложений ожидается 15–20 декабря, а подписание договоров — до конца месяца.

Созанский подчеркнул, что модель заблаговременного контрактования, введенная в 2024 году, позволяет производителям заблаговременно планировать производственные процессы, избегать срывов поставок и повышает прозрачность закупок.

Реформа контроля качества

В 2025 году Министерство обороны приступило к масштабной реформе контроля качества тылового обеспечения. Создается Управление государственного обеспечения качества, объединяющее функции нескольких существующих структур. С 2026 года система должна заработать полноценно.

Предусмотрено ужесточение ответственности производителей: поставщики для ВСУ будут проходить обязательную сертификацию по международным стандартам, в частности, ISO 9001. Первыми под новые требования подпадут производители бронежилетов и шлемов.

Также в 2025 году был усилен лабораторный контроль продуктов питания. Совместно с Госпродпотребслужбой введено обязательное тестирование масла, сыра и мясных консервов перед поставкой в воинские части.

Цифровизация тылового обеспечения

ГП МОУ "Государственный оператор тыла" продолжает цифровую трансформацию. После внедрения системы DOT-Chain в пищевом обеспечении с 2026 года цифровизация распространится на:

вещное имущество;

горюче-смазочные материалы;

другие направления тылового обеспечения.

Цель – полный переход на единую цифровую систему обеспечения ВСУ .

Параллельно внедряются решения на базе SAP, позволяющие отслеживать полный цикл движения имущества – от планирования до использования в воинских частях. В настоящее время в системе работают более 3000 пользователей в более чем 1000 воинских частей.

Для сбора обратной связи внедрены QR-коды на сухпайках и гигиенических наборах. Также Минобороны рассматривает возможность внедрения модели реимбурсации, когда военные смогут самостоятельно покупать снаряжение в сертифицированных магазинах с последующей компенсацией расходов государством.

Напомним, с а первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.