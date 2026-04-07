Минус 520 компаний: за год количество оптовых поставщиков горючего уменьшилось на треть

За год количество оптовых поставщиков горючего уменьшилось на треть / Freepik

Количество предприятий, занимающихся исключительно оптовой торговлей горючим, в 2026 году составляет 1162 единицы. Годом ранее на рынке работали 1 682 компании, что свидетельствует о потере 520 субъектов хозяйствования в год. То есть количество игроков уменьшилось почти на треть.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

На сокращение количества оптовых поставщиков горючего повлияли, в частности, результаты проверок Государственной налоговой службы. При выявлении нарушений налоговики прекращали действие лицензий и применяли финансовые санкции. Согласно законодательству, после аннулирования лицензии предприятие не может получить новую в течение шести месяцев.

В первом квартале 2026 года оптовые игроки уплатили 3,8 млрд грн налогов и сборов. В то же время в ГНС подчеркнули, что украинский рынок остается зависимым от импорта, доля которого составляет около 90% от общего потребления. Это влияет на структуру налоговых поступлений, поскольку основные платежи по импорту проходят через таможню.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в марте 2026 года количество импортеров нефтепродуктов составило 182 компании. Это на 303 единицы или на 63% меньше по сравнению с пиковым показателем декабря 2022 года. Резкий рост количества поставщиков в 2022 году был вызван изменением логистических путей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В течение 2024-2025 годов на рынке фиксировались периоды нулевой доходности оптовых поставок. Крупные игроки связывают это с деятельностью недобросовестных участников рынка, использующих схемы уклонения от налогообложения.

Во многих странах для регулирования рынка применяются требования о стоимости лицензий, объеме капитала, наличии собственной инфраструктуры и формировании обязательных запасов. В Украине закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов пока не может полноценно заработать из-за ситуации безопасности.

Напомним, в начале апреля ряд уточнил Методику вычисления уровня минимальных запасов горючего в части механизма расчета рыночных цен на нефть и нефтепродукты.

Автор:
Татьяна Ковальчук