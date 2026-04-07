Мінус 520 компаній: за рік кількість гуртових постачальників пального зменшилася на третину

Кількість підприємств, що займаються виключно гуртовою торгівлею пальним, у 2026 році становить 1 162 одиниці. Роком раніше на ринку працювали 1 682 компанії, що свідчить про втрату 520 суб’єктів господарювання за рік Тобто кількість гравців зменшилася майже на третину.

На скорочення кількості гуртових постачальників пального вплинули, зокрема, результати перевірок Державної податкової служби. У разі виявлення порушень податківці припиняли дію ліцензій та застосовували фінансові санкції. Згідно із законодавством, після анулювання ліцензії суб’єкт господарювання не може отримати нову протягом шести місяців.

У першому кварталі 2026 року гуртові гравці сплатили 3,8 млрд грн податків і зборів. Водночас, в ДПС наголосили, що український ринок залишається залежним від імпорту, частка якого становить близько 90% від загального споживання. Це впливає на структуру податкових надходжень, оскільки основні платежі з імпорту проходять через митницю.

За даними "Консалтингової групи А-95", у березні 2026 року кількість імпортерів нафтопродуктів склала 182 компанії. Це на 303 одиниці, або на 63% менше порівняно з піковим показником грудня 2022 року. Різке зростання кількості постачальників у 2022 році було спричинене зміною логістичних шляхів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Протягом 2024-2025 років на ринку фіксувалися періоди нульової дохідності гуртових постачань. Великі гравці пов’язують це з діяльністю несумлінних учасників ринку, які використовують схеми ухилення від оподаткування.

У багатьох країнах для регулювання ринку застосовуються вимоги щодо вартості ліцензій, обсягу капіталу, наявності власної інфраструктури та формування обов'язкових запасів. В Україні закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів наразі не може повноцінно запрацювати через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, на початку квітня уряд уточнив Методику обчислення рівня мінімальних запасів пального в частині механізму розрахунку ринкових цін на нафту та нафтопродукти.