Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минюст возобновил работу реестров: государственные услуги снова доступны в "Дії"

Выдержка о несудимости
Обновление реестров Минюста завершено

После планового обновления реестров Минюста все государственные услуги снова доступны в приложении и на портале "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Дії".

Обновление реестров Минюста

Теперь в приложении и на портале "Дія" снова можно без помех зарегистрировать ФЛП, подать документы на участие в программе есть Восстановление или заказать необходимую справку.

"Минюст завершил плановое обновление реестров - теперь все сервисы и услуги в Действии заработают стабильнее и быстрее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе благодарят за терпение во время технических работ.

Напомним, что в "Дії" продолжались технические работы, поэтому определенное время услуги были недоступны.

Добавим, что в конце августа сообщалось, что "Дія" готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них ИИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.

Автор:
Ольга Опенько