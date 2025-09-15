- Категория
Минюст возобновил работу реестров: государственные услуги снова доступны в "Дії"
После планового обновления реестров Минюста все государственные услуги снова доступны в приложении и на портале "Дія".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Дії".
Обновление реестров Минюста
Теперь в приложении и на портале "Дія" снова можно без помех зарегистрировать ФЛП, подать документы на участие в программе есть Восстановление или заказать необходимую справку.
"Минюст завершил плановое обновление реестров - теперь все сервисы и услуги в Действии заработают стабильнее и быстрее", - говорится в сообщении.
В пресс-службе благодарят за терпение во время технических работ.
Напомним, что в "Дії" продолжались технические работы, поэтому определенное время услуги были недоступны.
Добавим, что в конце августа сообщалось, что "Дія" готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них ИИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.