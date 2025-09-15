Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Мін’юст відновив роботу реєстрів: державні послуги знову доступні в "Дії"

Витяг про несудимість
Оновлення реєстрів Мін’юсту завершено

Після планового оновлення реєстрів Мін’юсту всі державні послуги знову доступні у застосунку та на порталі “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дії".

Оновлення реєстрів Мін’юсту

Тепер у застосунку та на порталі "Дія" знову можна без перешкод зареєструвати ФОП, подати документи на участь у програмі "єВідновлення" чи замовити необхідну довідку.

"Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в "Дії" запрацюють стабільніше та швидше", - йдеться в повідомленні.

У Мінрозвитку також нагадали, що заяву на отримання допомоги за пошкоджене чи знищене житло можна подати через мобільний застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса.

Нагадаємо, що в "Дії" тривали технічні роботи, тож певний час послуги були недоступні.

Додамо, що наприкінці серпня повідомлялося, що "Дія" готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем. 

Автор:
Ольга Опенько