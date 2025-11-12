- Категория
Мировой спрос на нефть и газ будет расти к 2050 году – прогноз МЭА
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), если мир продолжит двигаться нынешними темпами, спрос на нефть и газ будет расти в течение следующих 25 лет, а существенного сокращения выбросов CO₂ не произойдет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.
Уменьшение климатических обязательств
Новый сценарий МЭА отражает уменьшение климатических обязательств правительств по всему миру. В нем был изложен прогноз, учитывающий изменение позиции стран по климатическим целям, а также растущее желание иметь безопасную и доступную энергию и замедление развития электромобилей.
Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что изменение климата уменьшается. И это происходит тогда, когда 2024 год был самым жарким годом в истории.
Отчет, опубликованный накануне саммита COP30, также подчеркивает, что сейчас практически наверняка потепление на 1,5 градуса будет превышено в течение десятилетия или меньше.
Ключевые прогнозы нового сценария
Согласно сценарию, который предполагает, что нынешние энергетические и климатические политики остаются без изменений до 2050 года, спрос на нефть вырастет со 100 миллионов баррелей в день в 2024 году до 113 миллионов баррелей в день до 2050 года.
Этот рост будет обусловлен авиационной, грузовой и нефтехимической промышленностью. Также прогнозируется, что доля электромобилей достигнет плато около 40 процентов к 2035 году.
Рост спроса на электроэнергию
Как отмечает FT, в основе всех прогнозов МЭА лежит огромный рост мирового спроса на электроэнергию, который вырастет примерно на 40 процентов к 2035 году.
Этот рост обусловлен повышением проникновения бытовой техники, кондиционеров, а также развитием центров обработки данных и передового производства. К 2035 году 80 процентов роста потребления энергии придется на регионы, имеющие значительный потенциал для солнечной энергетики.
