Мировой спрос на нефть и газ будет расти к 2050 году – прогноз МЭА

нефть
Спрос на нефть и газ будет расти до 2050 года / Depositphotos

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), если мир продолжит двигаться нынешними темпами, спрос на нефть и газ будет расти в течение следующих 25 лет, а существенного сокращения выбросов CO₂ не произойдет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Уменьшение климатических обязательств

Новый сценарий МЭА отражает уменьшение климатических обязательств правительств по всему миру. В нем был изложен прогноз, учитывающий изменение позиции стран по климатическим целям, а также растущее желание иметь безопасную и доступную энергию и замедление развития электромобилей.

Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что изменение климата уменьшается. И это происходит тогда, когда 2024 год был самым жарким годом в истории.

Отчет, опубликованный накануне саммита COP30, также подчеркивает, что сейчас практически наверняка потепление на 1,5 градуса будет превышено в течение десятилетия или меньше.

Ключевые прогнозы нового сценария

Согласно сценарию, который предполагает, что нынешние энергетические и климатические политики остаются без изменений до 2050 года, спрос на нефть вырастет со 100 миллионов баррелей в день в 2024 году до 113 миллионов баррелей в день до 2050 года.

Этот рост будет обусловлен авиационной, грузовой и нефтехимической промышленностью. Также прогнозируется, что доля электромобилей достигнет плато около 40 процентов к 2035 году.

Рост спроса на электроэнергию

Как отмечает FT, в основе всех прогнозов МЭА лежит огромный рост мирового спроса на электроэнергию, который вырастет примерно на 40 процентов к 2035 году.

Этот рост обусловлен повышением проникновения бытовой техники, кондиционеров, а также развитием центров обработки данных и передового производства. К 2035 году 80 процентов роста потребления энергии придется на регионы, имеющие значительный потенциал для солнечной энергетики.

Напомним, цены на нефть выросли. Оптимизм по поводу быстрого завершения самого длинного в истории страны шатдауна и возобновления спроса в США — крупнейшего мирового потребителя нефти — перевесили обеспокоенность рынка избытком глобального предложения.

Автор:
Татьяна Бессараб