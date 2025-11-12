Запланована подія 2

Из-за проблем с нефтью военный бюджет России может сократиться – Вloomberg

танкер
Морские поставки сырой нефти из РФ снизились до двухмесячного минимума / Depositphotos

Экспорт российской нефти снизился до двухмесячного минимума, что усугубляет финансовое давление на Кремль и обостряет проблемы с финансированием войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Согласно данным   отслеживание судов Россия экспортировала около 3,45 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 9 ноября — это примерно на 130 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущем периоде.

Аналитики отмечают, что сокращение экспорта происходит на фоне новых американских санкций против двух ведущих российских нефтяных компаний "Лукойла" и "Роснефти ".

После этого некоторые покупатели в Азии начали уменьшать объемы закупок, хотя, как сообщает агентство, " трудно понять, какие именно сокращения закупок происходят, поскольку танкеры ждут до последнего момента, чтобы раскрыть, куда они направляются ".

Падение экспорта совпало со снижением мировых цен на нефть, что сокращает доходы России – ключевой источник финансирования ее военных действий.

Это происходит на фоне активных украинских атак по нефтяным объектам РФ, в частности, нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и морским терминалам.

Напомним, китайские государственные нефтяные компании уже   приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также самые большие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

Автор:
Светлана Манько