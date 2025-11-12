Запланована подія 2

Через проблеми з нафтою військовий бюджет Росії може скоротитися – Вloomberg

танкер
Морські постачання сирої нафти з РФ знизилися до двомісячного мінімуму / Depositphotos

Експорт російської нафти знизився до двомісячного мінімуму, що посилює фінансовий тиск на Кремль і загострює проблеми з фінансуванням війни в Україні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, Росія експортувала близько 3,45 мільйона барелів на день упродовж чотирьох тижнів до 9 листопада — це приблизно на 130 тисяч барелів менше, ніж у попередньому періоді.

Аналітики зазначають, що скорочення експорту відбувається на тлі нових американських санкцій проти двох провідних російських нафтових компаній "Лукойлу" і "Роснефти".

Після цього деякі покупці в Азії почали зменшувати обсяги закупівель, хоча, як повідомляє агентство, "важко зрозуміти, які саме скорочення закупівель відбуваються, оскільки танкери чекають до останнього моменту, щоб розкрити, куди вони прямують".

Падіння експорту збіглося зі зниженням світових цін на нафту, що скорочує доходи Росії — ключове джерело фінансування її воєнних дій.

Це відбувається на тлі активних українських атак по нафтових об’єктах РФ, зокрема нафтопереробних заводах, трубопроводах і морських терміналах.

Нагадаємо, китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.

Також найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Автор:
Світлана Манько