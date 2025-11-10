Нефть дорожает на фоне ожиданий скорого возобновления работы правительства США: какая ситуация на рынке

Цены на нефть 10 ноября выросли. Оптимизм по поводу быстрого завершения самого длинного в истории страны шатдауна и возобновления спроса в США — крупнейшего мирового потребителя нефти — перевесили обеспокоенность рынка относительно избытка глобального предложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,71%, достигнув отметки $64,08 за баррель, а американская WTI прибавила 0,80% до $60,23 за баррель. Сенат США уже одобрил компромиссные законопроекты, сделав первый шаг к возобновлению финансирования федеральных структур и возвращению к работе 800 000 федеральных работников.

По мнению рыночного аналитика IG Тони Сикамора, возобновление работы правительства США "должно помочь улучшить настроения по риску на всех рынках " и вызвать восстановление цен на WTI до 62 долларов за баррель

На прошлой неделе Brent и WTI зафиксировали второе последовательное недельное снижение (приблизительно на 2%) из-за стойких опасений относительно излишка предложения. Хотя ОПЕК+ договорилась о незначительном увеличении добычи в декабре, альянс приостановил дальнейший рост на первый квартал, пытаясь сдержать избыток.

Запасы сырой нефти продолжают расти в США, а объем хранящейся на судах в азиатских водах нефти удвоился. Это является следствием усиления западных санкций, сокративших импорт в Китай и Индию, а также дефицита импортных квот в китайских НПЗ. После объявления новых санкций США против нефтяных компаний РФ ПАО " Роснефть " и " Лукойл ", индийские нефтеперерабатывающие заводы активно замещают российские поставки на нефть с Ближнего Востока и Америки.

Кроме того, российский производитель нефти "ЛУКойл" сталкивается с растущими перебоями в работе, поскольку 21 ноября близится крайний срок, когда компании в США должны прекратить сотрудничество с российской нефтяной компанией.

По словам Сикамора, решение президента США Трампа предоставить Венгрии годовое освобождение от санкций США по импорту российской нефти также усилило опасения по поводу перенасыщения рынка.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) готовят следующий этап санкций, направленных на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей. В феврале 2026 года планируется ввести две предельные цены на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут.