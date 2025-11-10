Нафта дорожчає на тлі сподівань на швидке відновлення роботи уряду США: яка ситуація на ринку

Ціни на нафту 10 листопада зросли. Оптимізм щодо швидкого завершення найдовшого в історії країни шатдауну та відновлення попиту в США — найбільшого світового споживача нафти — переважили занепокоєння ринку щодо надлишку глобальної пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,71%, сягнувши позначки $64,08 за барель, а американська WTI додала 0,80% до $60,23 за барель. Сенат США вже схвалив компромісні законопроєкти, зробивши перший крок до відновлення фінансування федеральних структур і повернення до роботи 800 000 федеральних працівників.

На думку ринкового аналітика IG Тоні Сікамора, відновлення роботи уряду США "має допомогти покращити настрої щодо ризику на всіх ринках" та спричинити відновлення цін на WTI до 62 доларів за барель

Минулого тижня Brent і WTI зафіксували друге послідовне тижневе зниження (приблизно на 2%) через стійкі побоювання щодо надлишку пропозиції. Хоча ОПЕК+ домовилася про незначне збільшення видобутку в грудні, альянс призупинив подальше зростання на перший квартал, намагаючись стримати надлишок.

Запаси сирої нафти продовжують зростати в США, а обсяг нафти, що зберігається на суднах в азійських водах, подвоївся. Це є наслідком посилення західних санкцій, які скоротили імпорт до Китаю та Індії, а також дефіциту імпортних квот у китайських НПЗ. Після оголошення нових санкцій США проти нафтових компаній РФ ПАТ "Роснефть" та "Лукойл", індійські нафтопереробні заводи активно заміщують російські постачання на нафту з Близького Сходу та Америки.

Крім того, російський виробник нафти "Лукойл" стикається зі зростаючими перебоями в роботі, оскільки 21 листопада наближається крайній термін, коли компанії в США повинні припинити співпрацю з російською нафтовою компанією.

За словами Сікамора, рішення президента США Трампа надати Угорщині річне звільнення від санкцій США щодо імпорту російської нафти також посилило побоювання щодо перенасичення ринку.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" (G7) готують наступний етап санкцій, спрямованих на скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв. В лютому 2026 року планується запровадити дві граничні ціни на російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, гас та мазут.