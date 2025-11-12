Світовий попит на нафту та газ зростатиме до 2050 року – прогноз МЕА

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) якщо світ продовжить рухатися нинішніми темпами, попит на нафту та газ зростатиме протягом наступних 25 років, а суттєвого скорочення викидів CO₂ не відбудеться.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Зменшення кліматичних зобов'язань

Новий сценарій МЕА відображає зменшення кліматичних зобов'язань урядів по всьому світу. У ньому було викладено прогноз, що враховує зміну позиції країн щодо кліматичних цілей, а також зростаюче бажання мати безпечну та доступну енергію та уповільнення розвитку електромобілів.

Голова МЕА Фатіх Бірол заявив, що зміна клімату зменшується. І це відбувається тоді, коли 2024 рік був найспекотнішим роком в історії.

Звіт, опублікований напередодні саміту COP30, також підкреслює, що зараз практично напевно, що потепління на 1,5 градуса буде перевищено протягом десятиліття або менше.

Ключові прогнози нового сценарію

Згідно зі сценарієм, який передбачає, що нинішні енергетичні та кліматичні політики залишаються без змін до 2050 року, попит на нафту зросте зі 100 мільйонів барелів на день у 2024 році до 113 мільйонів барелів на день до 2050 року.

Це зростання буде зумовлене авіаційною, вантажною та нафтохімічною промисловістю. Також прогнозується, що частка електромобілів досягне плато близько 40 відсотків до 2035 року.

Зростання попиту на електроенергію

Як зазначає FT, в основі всіх прогнозів МЕА лежить величезне зростання світового попиту на електроенергію, яке зросте приблизно на 40 відсотків до 2035 року.

Це зростання зумовлене підвищенням проникнення побутової техніки, кондиціонерів, а також розвитком центрів обробки даних та передового виробництва. До 2035 року 80 відсотків зростання споживання енергії припадатиме на регіони, які мають значний потенціал для сонячної енергетики.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли. Оптимізм щодо швидкого завершення найдовшого в історії країни шатдауну та відновлення попиту в США — найбільшого світового споживача нафти — переважили занепокоєння ринку щодо надлишку глобальної пропозиції.