Мировые цены на растительные масла стремительно падают: как это коснется Украины

Мировые цены на растительные масла стремительно падают из-за удешевления нефти, давления со стороны дешевой сои и ожидаемого роста предложения рапсового масла. В то же время в Украине фиксируется дефицит подсолнечного масла, поскольку большинство заводов остановились на профилактику перед новым сезоном или получили повреждения из-за обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Причины падения цены

Основным драйвером рынка в последнее время были котировки соевого масла в Чикаго. Однако только за последние семь дней июльские фьючерсы на бирже СВОТ полностью нивелировали рост предыдущей недели, упав на 4,8% до 1650$/т, хотя в месячном исчислении показатель остается в плюсе на 1,5%.

Падение спровоцировано обвалом цен на сою и наращиванием поставок масличной и продуктов ее переработки из Южной Америки.

Падение задело все ключевые регионы. В китайском Даляне июньские контракты на соевое масло за неделю потеряли 15-20$/т, опустившись до 1235-1240$/т.

На спотовом рынке Бразилии цены упали на 40-50 $/т до 1210-1240 $/т FOB, в Аргентине - на 20-30 $/т до 1180-1220 $/т FOB, а в Европе (Роттердам) снижение составило 40-50 $/т до 1 уровня.

Сходная тенденция наблюдается и на рынке пальмового масла. Рынок находится под давлением из-за сокращения малайзийского экспорта в мае на 8,8–15,5%. Ожидается, что свежий отчет Малайзийского совета по пальмовому маслу зафиксирует очередной рост запасов.

Сегмент подсолнечного масла также реагирует на всеобщий пессимизм. В Индии цены спроса стабильны – 1410-1420 $/т CIF Mumbai, однако цены предложения российского масла снизились до 1285-1290 $/т FOB, а аргентинского – до 1250-1280 $/т FOB. Причиной стало резкое сокращение импорта подсолнечного масла Индией в мае сразу на 32%.

Цены на подсолнечное масло в Украине.

В Украине цены спроса на подсолнечное масло с доставкой в черноморские порты за неделю просели на 5-10 $/т до 1320-1325 $/т. В то же время на внутреннем рынке отчетливо ощущается дефицит предложения.

Это обусловлено как очередными обстрелами маслоэкстракционных заводов со стороны РФ на прошлой неделе, так и тем, что значительная часть предприятий уже остановилась на плановой профилактике и подготовке к переработке нового урожая рапса.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2026 году на уровне 83,6 млн. тонн. Для сравнения, по оценке экспертов ассоциации, в 2025 году аналогичный сбор составил 80 млн. тонн.