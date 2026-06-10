Світові ціни на рослинні олії стрімко падають: як це зачепить Україну

Світові ціни на рослинні олії стрімко падають через здешевлення нафти, тиск з боку дешевої сої та очікуване зростання пропозиції ріпакової олії. Водночас в Україні фіксується дефіцит соняшникової олії, оскільки більшість заводів зупинилися на профілактику перед новим сезоном або зазнали пошкоджень через обстріли.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Причини падіння ціни

Основним драйвером ринку останнім часом були котирування соєвої олії в Чикаго. Проте лише за останні сім днів липневі ф’ючерси на біржі СВОТ повністю нівелювали зростання попереднього тижня, впавши на 4,8% до 1650 $/т, хоча в місячному вимірі показник залишається в плюсі на 1,5%.

Падіння спровоковане обвалом цін на сою та нарощуванням поставок олійної та продуктів її переробки з Південної Америки.

Падіння зачепило всі ключові регіони. У китайському Даляні червневі контракти на соєву олію за тиждень втратили 15-20 $/т, опустившись до 1235-1240 $/т.

На спотовому ринку Бразилії ціни впали на 40-50 $/т до 1210-1240 $/т FOB, в Аргентині — на 20-30 $/т до 1180-1220 $/т FOB, а в Європі (Роттердам) зниження склало 40-50 $/т до рівня 1250-1260 $/т FOB.

Схожа тенденція спостерігається і на ринку пальмової олії. Ринок перебуває під тиском через скорочення малайзійського експорту у травні на 8,8–15,5%. Очікується, що свіжий звіт Малайзійської ради з пальмової олії зафіксує чергове зростання запасів.

Сегмент соняшникової олії також реагує на загальний песимізм. В Індії ціни попиту стабільні — 1410-1420 $/т CIF Mumbai, проте ціни пропозиції російської олії знизилися до 1285-1290 $/т FOB, а аргентинської — до 1250-1280 $/т FOB. Причиною стало різке скорочення імпорту соняшникової олії Індією у травні — одразу на 32%.

Ціни на соняшникову олію в Україні

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до чорноморських портів за тиждень просіли на 5-10 $/т до 1320-1325 $/т. Водночас на внутрішньому ринку чітко відчувається дефіцит пропозиції.

Це зумовлено як черговими обстрілами олієекстракційних заводів з боку РФ минулого тижня, так і тим, що значна частина підприємств уже зупинилася на планову профілактику та підготовку до переробки нового врожаю ріпаку.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА)прогнозує врожай зернових та олійних культур в Україні у 2026 році на рівні 83,6 млн тонн. Для порівняння, за оцінкою експертів асоціації, у 2025 році аналогічний збір склав 80 млн тонн.