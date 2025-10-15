Мировые продажи электромобилей в сентябре достигли рекордных 2,1 млн авто

В сентябре глобальные продажи полностью электрических и подзарядных гибридных автомобилей выросли на 26% по сравнению с прошлым годом до рекордных 2,1 миллиона единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Мировые продажи электромобилей

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, на который приходится более половины мировых продаж электромобилей, включающих в себя аккумуляторные электромобили и гибриды с подзарядкой от сети.

В сентябре, который обычно является наиболее оживленным месяцем для покупки автомобилей в Китае, продажи выросли, поскольку покупатели пытались максимально использовать субсидии на обмен, прежде чем некоторые регионы начали их постепенно отменять.

Спрос в США отразил всплеск, поскольку покупатели поспешили воспользоваться налоговой льготой на электромобили в размере 7500 долларов США, срок действия которой истек.

Европа также достигла нового максимума, чему способствовали стимулы в Германии и высокий спрос в Великобритании, тогда как ожидается, что выпуск Tesla более дешевой Model Y в Европе еще больше обострит конкуренцию в ближайшие месяцы.

В ЦИФРАХ

Мировые продажи аккумуляторных электромобилей и гибридов с подзарядкой выросли на 26% до рекордных 2,1 миллиона единиц в сентябре.

Продажи в Китае выросли примерно до 1,3 миллиона автомобилей. Продажи в Европе выросли на 36% до 427 541 единицы, тогда как продажи в Северной Америке выросли на 66% до примерно 215 000. Продажи во всем остальном мире выросли на 48% до 153 594 автомобилей.

