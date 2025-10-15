- Категорія
Світові продажі електромобілів у вересні досягли рекордних 2,1 млн авто
У вересні глобальні продажі повністю електричних та підзарядних гібридних автомобілів зросли на 26% у порівнянні з минулим роком, до рекордних 2,1 мільйона одиниць.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.
Світові продажі електромобілів
Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком, на який припадає понад половина світових продажів електромобілів, які включають акумуляторні електромобілі та гібриди з підзарядкою від мережі.
У вересні, який зазвичай є найжвавішим місяцем для купівлі автомобілів у Китаї, продажі зросли, оскільки покупці намагалися максимально використати субсидії на обмін, перш ніж деякі регіони почали їх поступово скасовувати.
Попит у США відобразив сплеск, оскільки покупці поспішили скористатися податковою пільгою на електромобілі в розмірі 7500 доларів США, термін дії якої закінчується.
Європа також досягла нового максимуму, чому сприяли стимули в Німеччині та високий попит у Великій Британії, тоді як очікується, що випуск Tesla дешевшої Model Y у Європі ще більше загострить конкуренцію в найближчі місяці.
- У ЦИФРАХ
Світові продажі акумуляторних електромобілів та гібридів з підзарядкою зросли на 26% до рекордних 2,1 мільйона одиниць у вересні.
Продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 мільйона автомобілів. Продажі в Європі зросли на 36% до 427 541 одиниці, тоді як продажі в Північній Америці зросли на 66% до приблизно 215 000. Продажі в решті світу зросли на 48% до 153 594 автомобілів.
