Світові продажі електромобілів у вересні досягли рекордних 2,1 млн авто

У вересні глобальні продажі повністю електричних та підзарядних гібридних автомобілів зросли на 26% у порівнянні з минулим роком, до рекордних 2,1 мільйона одиниць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Світові продажі електромобілів

Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком, на який припадає понад половина світових продажів електромобілів, які включають акумуляторні електромобілі та гібриди з підзарядкою від мережі.

У вересні, який зазвичай є найжвавішим місяцем для купівлі автомобілів у Китаї, продажі зросли, оскільки покупці намагалися максимально використати субсидії на обмін, перш ніж деякі регіони почали їх поступово скасовувати.

Попит у США відобразив сплеск, оскільки покупці поспішили скористатися податковою пільгою на електромобілі в розмірі 7500 доларів США, термін дії якої закінчується.

Європа також досягла нового максимуму, чому сприяли стимули в Німеччині та високий попит у Великій Британії, тоді як очікується, що випуск Tesla дешевшої Model Y у Європі ще більше загострить конкуренцію в найближчі місяці.

У ЦИФРАХ

Світові продажі акумуляторних електромобілів та гібридів з підзарядкою зросли на 26% до рекордних 2,1 мільйона одиниць у вересні.

Продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 мільйона автомобілів. Продажі в Європі зросли на 36% до 427 541 одиниці, тоді як продажі в Північній Америці зросли на 66% до приблизно 215 000. Продажі в решті світу зросли на 48% до 153 594 автомобілів.

