Прифронтові громади шукають партнерів у Португалії для проєктів відбудови: які пріоритети співпраці

Українські прифронтові громади зацікавлені у довгостроковій співпраці з португальськими муніципалітетами, бізнесом, університетами та громадськими організаціями для реалізації проєктів відбудови, модернізації інфраструктури, енергоефективності та цифрової трансформації.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов у відеозверненні до учасників Форуму про відновлення українських громад Maia-Ukraine.

За його словами, українські громади прагнуть не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й сформувати нову якість міського середовища.

"Це означає побудувати сучасні, енергоефективні, конкурентоспроможні міста і громади з доступними соціальними послугами та відкритим врядуванням. Громади, які будуть інтегровані до європейського економічного та інституційного простору", – наголосив голова асоціації.

Ігор Терехов звернувся до португальського бізнесу, університетів та громадських організацій. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Терехов зазначив, що муніципалітети залишаються одним із ключових рівнів управління під час війни, оскільки саме вони забезпечують роботу критичної інфраструктури та базових послуг для населення в умовах постійних атак.

Окремо він закликав португальські муніципалітети, компанії, університети та громадські організації долучатися до проєктів відбудови українських громад. За його словами, співпраця має бути довгостроковою та взаємовигідною, а серед ключових напрямів – містобудування, енергетика, цифрові рішення та розвиток місцевого самоврядування.

"Успіх післявоєнного відновлення значною мірою залежить від сили міжнародних партнерств, які ми будуємо вже сьогодні. Запрошую португальські муніципалітети, компанії, університети та громадські організації долучитися до цього процесу. Ми відкриті до співпраці, ми готові до спільних проєктів і ми готові разом будувати сильніші громади та сильнішу Європу", – заявив Терехов.

Посол України в Португалії Марина Михайленко також наголосила на важливості міжнародних партнерств для відновлення українських громад, додавши, що "разом наші громади здатні побудувати успішне майбутнє для всієї Європи".

В Асоціації прифронтових міст та громад розповіли, що форум організував муніципалітет Майа спільно з Посольством України у Португалії. У заході у форматі відеозвернень взяли участь представники з інших регіонів, зокрема член правління асоціації та виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар, начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та мер Тростянця Юрій Бова.

Раніше Ігор Терехов розповів про виклики та пріоритети прифронтових громад на шляху до ЄС. Зокрема, за його словами, відновлення економіки, енергетична стійкість, розвиток інфраструктури та створення умов для повернення людей після війни залишаються серед ключових завдань для українських прифронтових громад.