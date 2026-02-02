Мировые рынки сырья обвалились из-за распродажи рисковых активов

В понедельник мировые рынки сырьевых товаров снизились из-за падения цен на золото, серебро, нефть и промышленные металлы. Причиной стало назначение Кевина Уорша новым главой Федеральной резервной системы США, что повлекло за собой распродажу рисковых активов и давление на драгоценные металлы во время второй сессии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Рынки сырья реагируют

Падение цен на металлы и нефть

Цена на золото упала на 5%, до самого низкого уровня за две недели, тогда как серебро потеряло более 7% после рекордных максимумов на прошлой неделе.

Цены на нефть снизились почти на 5%, отступив от многомесячных максимумов, а медь на Лондонской бирже подешевела на 3%. Аналитики объясняют это тем, что рынки восприняли назначение Кевина Уорша новым главой ФРС как сигнал "ястребиного" подхода к процентным ставкам, что поддерживает доллар и уменьшает привлекательность драгоценных металлов.

Роль доллара и ФРС

"Ястребиное" настроение ФРС означает, что процентные ставки будут оставаться выше дольше, что делает золото и серебро менее привлекательными. Укрепление доллара США создает дополнительное давление на нефть и базовые металлы.

Назначение Уорша повлекло за собой распродажу рисковых активов, что подтолкнуло акции и драгоценные металлы к снижению на второй сессии.

Геополитическое влияние: США и Иран

Цены на энергетических рынках также испытали давление из-за деэскалации напряженности между США и Ираном. Комментарии Трампа о том, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Вашингтоном, вместе с сообщениями об отсутствии боевых стрельб в Ормузском проливе, уменьшили опасения по поводу конфликта с членом ОПЕК.

Промышленные металлы и сельхозпродукция

Рынки меди и железной руды ощутили давление из-за высоких запасов и низкого спроса накануне празднования Нового года по лунному календарю в Китае. Токийский каучук упал почти на 3%, а чикагская пшеница и соя примерно на 1%.

Аналитики рассматривают это падение как коррекцию цен, а не фундаментальный структурный спад, что может стать возможностью для покупки.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.