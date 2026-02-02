Світові ринки сировини обвалилися через розпродаж ризикових активів

У понеділок світові ринки сировинних товарів знизилися через падіння цін на золото, срібло, нафту та промислові метали. Причиною стало призначення Кевіна Ворша новим головою Федеральної резервної системи США, що спричинило розпродаж ризикових активів та тиск на дорогоцінні метали під час другої сесії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ринки сировини реагують

Падіння цін на метали та нафту

Ціна на золото впала на 5%, до найнижчого рівня за понад два тижні, тоді як срібло втратило понад 7% після рекордних максимумів минулого тижня.

Ціни на нафту знизилися майже на 5%, відступивши від багатомісячних максимумів, а мідь на Лондонській біржі подешевшала на 3%. Аналітики пояснюють це тим, що ринки сприйняли призначення Кевіна Ворша новим головою ФРС як сигнал "яструбиного" підходу до процентних ставок, що підтримує долар і зменшує привабливість дорогоцінних металів.

Роль долара та ФРС

"Яструбиний" настрій ФРС означає, що процентні ставки залишатимуться вищими довше, що робить золото та срібло менш привабливими. Зміцнення долара США також створює додатковий тиск на нафту та базові метали.

Призначення Уорша спричинило розпродаж ризикових активів, що підштовхнуло акції та дорогоцінні метали до зниження на другій сесії.

Геополітичний вплив: США та Іран

Ціни на енергетичних ринках також зазнали тиску через деескалацію напруженості між США та Іраном. Коментарі Трампа про те, що Іран "серйозно переговорює" з Вашингтоном, разом із повідомленнями про відсутність бойових стрільб в Ормузькій протоці, зменшили побоювання щодо конфлікту з членом ОПЕК.

Промислові метали та сільгосппродукція

Ринки міді та залізної руди відчули тиск через високі запаси та низький попит напередодні святкування Нового року за місячним календарем у Китаї. Токійський каучук впав майже на 3%, а чиказька пшениця та соя — приблизно на 1%.

Аналітики розглядають це падіння як корекцію цін, а не фундаментальний структурний спад, що може стати можливістю для покупки.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.