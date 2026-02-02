Запланована подія 2

Найстрімкіше одноденне падіння за 6 місяців: нафтовий ринок реагує на дипломатичний прогрес між США та Іраном

нафта
Деескалація конфлікту між США та Іраном призвела до падіння цін на нафту. / Depositphotos

Ціни на нафту в понеділок впали майже на 5%, що стало найстрімкішим зниженням за одну сесію за понад шість місяців. Таку реакцію ринку спричинили заяви президента США Дональда Трампа про те, що Іран веде переговори з Вашингтоном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту? 

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,30 долара, або 4,8%, до 66,02 долара за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 3,23 долара, або майже на 5%, до 61,98 долара за барель.

Деескалація між США та Іраном

Обидва контракти на нафту різко впали з багатомісячних максимумів, оскільки ризики військового удару зменшилися після заяв президента США Дональда Трампа. Його погрози щодо можливого втручання підтримували ціни протягом січня.

У суботу Трамп заявив, що Іран "серйозно розмовляє", після того як головний чиновник служби безпеки Тегерана повідомив про активні переговори. Крім того, військово-морські сили Ірану не планують проводити бойові стрільби в Ормузькій протоці. Експерти вважають це сигналом деескалації, що знижує геополітичну премію за ризик і спричиняє фіксацію прибутку.

ОПЕК+ зберігає видобуток на поточному рівні

На зустрічі в неділю ОПЕК+ вирішила зберегти видобуток нафти незмінним у березні, заморозивши подальше збільшення через сезонно слабке споживання.

Експерти наголошують, що геополітичні ризики все ще маскують фундаментально ведмежий ринок, а історичні приклади показують, що навіть невеликі конфлікти можуть підтримувати ціни на нафту Brent протягом року.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.

Автор:
Ольга Опенько