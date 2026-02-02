Самое стремительное однодневное падение за 6 месяцев: нефтяной рынок реагирует на дипломатический прогресс между США и Ираном

Цены на нефть в понедельник упали почти на 5%, что стало самым стремительным снижением за одну сессию за шесть месяцев. Такую реакцию рынка вызвали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран ведет переговоры с Вашингтоном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,30 доллара, или 4,8%, до 66,02 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 3,23 доллара, или почти на 5%, до 61,98 доллара за баррель.

Деэскалация между США и Ираном

Оба контракта на нефть резко упали с многомесячных максимумов, поскольку риски военного удара снизились после заявлений президента США Дональда Трампа. Его угрозы возможного вмешательства поддерживали цены в течение января.

В субботу Трамп заявил, что Иран "серьезно разговаривает" после того, как главный чиновник службы безопасности Тегерана сообщил об активных переговорах. Кроме того, военно-морские силы Ирана не планируют проводить боевые стрельбы в Ормужском проливе. Эксперты считают это сигналом деэскалации, что снижает геополитическую премию за риск и влечет за собой фиксацию прибыли.

ОПЕК+ сохраняет добычу на текущем уровне

На встрече в воскресенье ОПЕК+ решила сохранить добычу нефти неизменной в марте, заморозив дальнейшее увеличение из-за сезонно слабого потребления.

Эксперты отмечают, что геополитические риски все еще маскируют фундаментально медвежий рынок, а исторические примеры показывают, что даже небольшие конфликты могут поддерживать цены на нефть Brent в течение года.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.